Gustavo Adolfo Infante arremete contra Sergio Mayer tras polémica por demanda; "eres un fraude" | VIDEO

Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica después de que fue denunciado por tráfico de influencias. Ante esto, tuvo que asistir a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer las imputaciones en su contra. A su salida, ofreció una entrevista a los medios de comunicación en donde habló de su situación.

El político pidió que Gustavo Adolfo Infante renuncie a su trabajo como conductor del programa De primera mano. Al mismo tiempo, describió al conductor como cobarde debido a que no se ha presentado a levantar una denuncia en su contra, tal y como lo afirmó en su programa.

Invita a demandarlo

"Quiero ver y demostrar que ese conductor es un cobarde y que no se ha presentado a denunciar, porque él me ha hecho acusaciones directas y me ha dicho que soy un corrupto, y ha dicho que he manipulado la información", fueron las palabras del también actor.

Invitó al periodista a levantar la denuncia en su contra, pero también lo exhortó a denunciar en caso de que no presente acciones legales para demostrar que "es un mentiroso y cobarde". Ante estas declaraciones, el conductor decidió responder a Mayer, pero adelantó que no interpondrá una demanda.

"Eres un fraude"

"Yo no te voy a denunciar ni demandar porque estoy ocupado, yo sí tengo un trabajo, gracias a Dios. Entonces me parece ventajoso que digas: 'Denúnciame o renuncias a tu trabajo?'(...)Tú estás desempleado, entonces no es lógico", fue la respuesta del conductor de Grupo Imagen.

Sin embargo, remató su respuesta ratificando lo que piensa sobre Mayer, a quién volvió a señalar de corrupto. "No soy un cobarde y voy a seguir diciendo lo que pienso de ti: eres un corrupto, haces tráfico de influencias y que eres un fraude como productor, actor y como ser humano", agregó.