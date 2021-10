Banda El Recodo estuvo a punto de desaparecer tras la muerte de Cruz Lizárraga

La Banda El Recodo es una de las grandes leyendas de la música regional mexicana y han compartido el escenario con grandes estrellas de la industria desde que surgió gracias a don Cruz Lizárraga, sin embargo, estuvo a punto de derrumbarse debido a la muerte de su fundador en 1995.

En entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para "El minuto que cambió mi destino", Poncho Lizárraga reveló que la agrupación vivió momentos de tensión tras la muerte de su fundador Cruz Lizárraga, quien falleció de un infarto mientras la banda se encontraba de gira por Europa.

"Cuando mi papá fallece, que tenemos que regresar German y yo, la banda se queda en Europa, no podía regresar la banda porque el show tenía que continuar, eso es lo que mi papá nos había indicado toda la vida: 'No importa cómo estés, el show tiene que continuar, abajo del escenario hazte pedazos, pero arriba la gente merece respeto'", dijo.

Banda El Recodo. Foto: Instagram @elrecodooficial

Poncho Lizárraga detalló que la agrupación es propiedad de su mamá, doña Chuyita, mientras que la parte de lo musical fue una vez de su hermano Germán y ahora quien está a la cabeza es él. Aunque en un momento se preguntaron qué sucedería con la "madre de todas las bandas" destacó el compromiso de sus integrantes, sobre todo de Julio Preciado quien se quedó con ellos hasta 1998.

"Le damos la despedida a mi padre, regresamos al día siguiente para continuar las presentaciones, pero fue muy difícil, de: '¿Qué va a pasar?'. La cabeza de todo era Cruz Lizárraga, el señor mayor que dirigía era lo que al gente quería ver", dijo.

Joel Lizárraga sale de la agrupación

Los rumores sobre la desaparición de la Banda El Recodo surgieron una vez más en julio pasado cuando Poncho Lizárraga anunció la salida de su hermano Joel Lizárraga, quien en ese momentos se encontraba como líder de la agrupación.

Los rumores comenzaron luego de que Joel ya no apareciera más junto a sus integrantes en las fotografías en las que hacían promoción, ante las constantes interrogantes Poncho decidió romper el silencio y en entrevista para “El Gordo y la Flaca” reveló que su hermano no estaría más con ellos.

Sin embargo, dejó claro que se debe a la pandemia de Covid-19 que su madre tomó la decisión que fuera Joel, que fue clarinetista por 20 años, quien estuviera a su lado trabajando en la empresa y dejara de ser de la banda como músico.

“Tanto él como la empresa creen que lo mejor es estar abajo haciendo otras cosas para poder continuar, porque no sabemos cuánto vaya a durar la cuestión de la pandemia. Como músico no está con nosotros, él ya no está como integrante de la Banda El Recodo", dijo Poncho Lizárraga.

