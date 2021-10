Gustavo Adolfo Infante revela que se realizará una cirugía en el rostro; ¿qué se quiere cambiar? | VIDEO

Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente llamó "viejito rabo verde" al cantante Lalo Mora por tocar de forma indebida a una de sus fanáticas, reveló que se realizará una cirugía en el rostro. ¿De qué se trata y por qué lo hará?

El polémico conductor de 56 años, conocido por ser el presentador estelar del programa De Primera Mano y colaborador en la sección de espectáculos del matutino Sale el Sol, dio a conocer para este último que próximamente se someterá a un tratamiento estético.

Durante una reciente emisión del programa emitido por Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante habló sobre Ninel Conde, quien asegura tener 45 años. Sin embargo, hace unos días se difundió un presunto documento oficial que demuestra que la verdadera edad del Bombón Asesino es 50 años.

Al respecto, el comunicador mencionó que la edad es una consecuencia de la vida, pero que si hay celebridades que se hacen cirugías plásticas y ponen bótox, no tiene nada de malo, pues a las personas no tiene porqué importarles.

"Yo creo que hay que decir: 'Me quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro'. Por ejemplo, les aviso de una vez: me voy a operar los párpados para que se me abran más los ojos, porque ya por la edad empiezan a caerse", aseguró Infante.