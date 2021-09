"No creo que tenga los pantalones": Sergio Mayer sobre Gustavo Adolfo Infante; periodista lo llama "mequetrefe"

La pelea entre Sergio Mayer y el periodista Gustavo Adolfo Infante continúa. Hace unos días, el exdiputado acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer las denuncias en su contra por tráfico de influencias tras involucrarse en el caso de Héctor Parra y Ginny Hoffman.

En una entrevista con varios medios de comunicación, Sergio Mayer afirmó que Gustavo Adolfo Infante es "mentiroso y cobarde". Además, lo invitó a demandarlo, pues el comunicador asegura que es "corrupto". Esto fue lo que dijo el ex Garibaldi y lo que respondió el conductor de televisión.

Sergio Mayer vs Gustavo Adolfo Infante

"Cualquier comunicador que ha dicho y que ha mencionado que he hecho tráfico de influencias que tenga los elementos que venga aquí (a la FGR) y haga la denuncia. No creo que tenga los pantalones, porque no tiene forma de demostrarlo", afirmó Sergio Mayer.

Al respecto, durante la emisión de este jueves 9 de septiembre del programa Sale el Sol, el presentador de televisión lo llamó "mequetrefe" y "desempleado". Además, dijo que quedaba pendiente su respuesta. Según Infante, "no es cuestión de pantalones, sino de ocupaciones".

"El señor Sergio Mayer tiene todo el día, se levanta y se desocupa. Está viendo a qué dedica su tiempo libre, a ver a qué lugar va a traficar influencias o a ver de dónde saca dinero, yo estoy muy ocupado", aseguró.

¿Gustavo Adolfo Infante demandará a Sergio Mayer?

El también columnista recordó la vez que el político le pidió en vivo y de frente que lo demandara o renunciara a su trabajo como conductor del programa De Primera Mano. En este sentido, Infante agregó que no tiene ninguna lógica que el renuncie a la producción de Grupo imagen cuando el tema es que Mayer es "un corrupto".

"Él dice que me reta, pues sígueme retando, Mayer, porque yo estoy ocupado. Tú dedícate a atender las demandas que tienes y yo me dedico a trabajar, no lo voy a demandar", expresó.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante dijo que lo único que quiere Sergio Mayer es "foco", pues sólo le interesa "salir en televisión". Fue entonces cuando además de asegurar que es corrupto, también declaró que no sólo no tiene trabajo, sino que ningún partido político quiere trabajar con él.