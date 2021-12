Cynthia Klitbo revela detalles de su nuevo romance tras una amistad de 23 años | VIDEO

Cynthia Klitbo no pudo ocultar sus sentimientos por su actual pareja, Juan Vidal, durante un evento al que asistió la prensa rosa. Tras aparecer juntos por primera vez, revelaron que se quieren mucho y que su relación se basa en los 23 años que llevan de amistad. Aunque ya habían rumores, esto fue confirmado hasta apenas por la pareja.

Mucho llamó la atención esto pues hasta hace poco la actriz mantenía una relación con youtuber "El Rey Grupero", Luis Alberto Ordaz. Además de que se dijo que Vidal continuaba casado, algo que él desmintió. Sin embargo, mencionó que poco ya se sabe de él debido a que ha sabido ser discreto:

"Se volvió todo un caos y hay cosas de la vida privada que he aprendido con los años a tratar de mantener. Entonces todo está bien; yo tengo más de tres años separado... aún no se concreta, pero está en proceso entonces no hay ningún problema. Yo ahorita a disfrutar mi relación con Cynthia y seguir echando pa'delante mi carrera como ustedes ya saben aquí en mi México", explicó el actor dominico-mexicano.

¿Cómo es la relación entre Juan y la hija de Cynthia Klitbo?

Al preguntarle sobre la relación de Juan con Elisa, la hija de Klitbo, éste aseguró que es genial debido a que la conoce desde que era muy pequeña. Incluso, lo conoce como el "tío Juan", algo que mantienen de la misma manera a pesar de que ya sabe que la relación con Cynthia escaló a otro nivel.

Qué opina Cynthia Klitbo sobre la ausencia de la ANDA en el funeral de Carmen Salinas

Mucho llamó la atención el hecho de que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no asistiera a los servicios funerarios de la primera actriz Carmen Salinas, hecho que no le pareció a Klitbo al ser socia, pues por lo menos "una pared de ese sindicato" le pertenece.

Sin embargo, prefirió evitarse problemas y no hablar del tema debido a que no le va bien, incluso recordó que terminó en el hospital. Fue así como no pudo evitar que la ANDA tiene muchos problemas porque en la actualidad muchas personas no están integradas al sindicato, hay quienes no cotizan y "tenemos un montón de aviadores".

"Estoy al tanto, porque siempre voy a estar al tanto de mi sindicato porque soy sindicalista de corazón, pero te digo en cuanto a que si yo agredo, que si me agreden, no tengo ningún interés. Los socios ya saben 'quién, 'cómo' y si no saben que se metan a internet y ahí van a ver todo", detalló.

