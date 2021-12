El día que Carmen Salinas aconsejó "Tres pasos para no AFLOJAR en la primera CITA": VIDEO

La peculiar forma como Carmen Salinas expresaba su forma de pensar, siempre fue su carta de presentación. Muchas serán las frases que con el tiempo se seguirán recordando de Carmelita, mismas que con el paso de los años se volvieron su marca registrada al momento de hacer reír a las personas.

Ella, dicharachera, elocuente y de excelente memoria, nunca se guardaba una opinión sincera, raspara a quien raspara. Por tal razón, en alguna ocasión fue cuestionada sobre qué consejos dar a los jóvenes que se ven en una primera cita. Con los años recorridos y la simpatía que le caracterizaba, Carmelita respondió con algunos sabios y divertidos consejos que toda persona debe tener en cuenta.

Carmen Salinas juega "Charly, Charly"

Para comenzar este video que doña Carmen Salinas grabó hace 6 años, se le pudo apreciar en una actitud muy distendida mientras intenta jugar "Charly, Charly", aquel curioso juego que en el año 2015 planteó usar una hoja de papel y un par de lápices, mismos que servían para invocar o preguntar a una entidad alguna duda que se tuviera, misma que sería respondida, hipotéticamente, con el movimiento extraño de los lápices colocados uno sobre el otro.

Tal como se pudo apreciar al inicio y final del video, Carmen Salinas juega con esto y hace algunas preguntas sobre famosos de Hollywood.

Consejos para no "aflojar" en una cita

Luego de eso, Doña Carmen entró en materia sobre qué hacer durante una primera cita. Fue ahí que especificó que daría su advertencia para que niños y niñas se den a desear, que no aflojen fácil. Sobre todo, enfatizó el uso del condón y que tanto chicos como chicas sean recatados, ya que no se debe andar dando físicamente tan fácil.

Para apuntar y precisar, sus consejos fueron:

1. No aceptar alcohol. En ese sentido, doña Carmen indicó que las chicas no acepten que les den alcohol y muchos menos emborracharse, ya que en ese estado pueden ser llevadas a lugares no adecuados.

2. Usar cinturón de castidad. O, como ella dijo "utilizar el calzón con el candado". Con esto, Salinas enfatizó la necesidad de no permitir que nadie intente tener algún contacto físico no adecuado.

3. El frijol entre las piernas. Para rematar y en el mismo sentido de los dos consejos anteriores, doña Carmen Salinas habló del frijolito entre las piernas, como una forma de que unos y otras mantengan las piernas juntas, con lo que el frijol no debe caerse.

Además de la explicación completa de estos consejos, doña Carmen Salinas confesó la ocasión que tuvo dos novios ¡que eran hermano!

