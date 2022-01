Cynthia Klitbo intentó suicidarse tras descubrir homosexualidad de Jorge Antolín

Cynthia Klitbo es una de las actrices antagónicas más reconocidas de la televisión mexicana de las últimas décadas, sin embargo, recientemente mostró su lado humano, y abrió su corazón para hacer fuertes declaraciones acerca de su vida personal y lo que más llamó la atención fue que confesó que intentó quitarse la vida tras descubrir que su primer esposo, el también actor, Jorge Antolín, era homosexual.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda donde Cynthia Klitbo recordó que su primer matrimonio fue uno de los episodios más tortuosos de su carrera y de su vida personal, para empezar, señaló que su relación con Jorge Antolín inició por la presión de su madre, quien consideraba que el actor era el hombre indicado para su hija, debido a que se parecía a su esposo y madre de la actriz.

Cynthia Klitbo recordó que ella tenía 22 años y Jorge Antolín 28 años cuando iniciaron su relación y debido a que ambos comenzaban a figurar en el mundo de las telenovelas, el actor fue quien decidió que se casaran para tener visibilidad y para que no la tacharan como “una mujer de la vida fácil” por haber sostenido algunas relaciones previas a él.

“Me sacaron en una revista con Eduardo Palomo, en otra con mi ex Gabriel y en otra con Antolín, yo vivía ya con Antolín y me dijo, ‘me voy a casar contigo porque no quiero que piensen que eres una mujer de la vida fácil’, así fue mi pedida de mano”, recordó la actriz, quien señaló que una vez que se casaron, el actor comenzó a relucir en todo su esplendor su machismo, el cual, a su vez era una fachada para mantener oculta su homosexualidad.

La actriz señaló que no había pasado ni una semana de su matrimonio con el también conductor cuando ya quería separarse pues él pues contó que el actor la encerraba por dos situaciones, la primera era porque no quería que descubriera sus infidelidades con otros hombres y porque simplemente no quería que destacara más que él dentro de la industria del entretenimiento.

“No sé si decirlo aquí, pero tenía muchísimo miedo, yo creo que Antolín no quería que me enterara de su (…) sí una vez lo fue a buscar el cuate este a la casa y mi mamá estaba ahí, ella se dio cuenta (…) ya no me dejaba trabajar, me dijo que ya no podía hacerlo porque el famoso tenía que ser él, pues él era el hombre”, señaló la actriz de 54 años.

Cynthia Klitbo intentó suicidarse

La emblemática villana de las telenovelas señaló que, aunque su matrimonio con Jorge Antolín fue breve, el daño psicológico fue muy intenso y calificó este episodio de su vida como un auténtico infierno pues confesó que por todo lo vivido intentó suicidarse y para ello tomó un frasco completo de cien pastillas, pero, afortunadamente no logró su cometido, aunque señaló que, tras ese oscuro momento, la depresión fue aún más fuerte.

“El día que me desperté en el hospital y vi que estaba viva me dio depresión, no era feliz, no estaba feliz”, señaló.

Para finalizar, la ex pareja del "Rey Grupero" señaló que su madre fue quien la animó a recibir atención psicológica para poder sacar de su vida al actor y mencionó que años después se volvieron a encontrar y que Jorge Antolín aprovechó para burlarse de su relación fallida con Francisco Gattorno, no obstante, Cynthia Klitbo señaló que esta experiencia le sirvió para confirmar que ya no ejercía ningún tipo de presión sobre ella.

