José Joel arremete contra Sara Sosa “La raíz de sus males es su amor al dinero”; señala

Las disputas entre los hijos del fallecido cantante José José continúa y parece no tener fin, ahora José Joel arremetió fuertemente en contra de su media hermana Sara Sosa, luego del reciente encuentro de la joven con los medios de comunicación en México, sobre lo que José Joel señaló que Sarita y su madre, solo están interesadas en quedarse con los bienes de su padre.

Fu así que al escuchar el nombre de su media hermana, el cantante replicó que esa gente, a la que de manera despectiva dijo se les conoce como “las Saras” solo las motiva el amor al dinero, pues le parece “infantil” que salgan a decir que “ellas es hija única (...) que toda la familia de mi papá ya está finada y que por ende ella merece todo”, son solo declaraciones que únicamente dejan ver que les interesa el dinero.

Posteriormente, el primogénito del “Príncipe de la Canción” negó haberse acordado del aniversario de Sarita, sobre todo por su forma de actuar antes y tras la muerte de su padre. “Ella ya hizo y tomó sus decisiones por erróneas, por truculentas, por malvadas que así sean, está donde está, confabulando con la gente, está haciendo lo que está haciendo, te soy honesto, ni me acordaba que había sido su cumpleaños”.

Anel es la heredera universal

José Joel aprovechó las cámaras y micrófonos para reiterar que su madre Anel Noreña es la heredera universal del fallecido cantante, según el testamento que lo estipula y que esta en sus manos.

“Es un testamento legítimo, legal, en donde la señora Ana Elena Noreña Grass queda como heredera universal de todo lo que tiene que ver con José José, si por algún motivo mi madre no estuviera de por medio, Marysol y yo, 50/50, es un testamento muy sencillo, muy claro”, destacó.

Según el cantante en dicho documento se establece, que la marca, nombre, regalías, imagen, todo lo que tiene que ver con José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, es de la señora Anel,

Finalmente, José Joel dejó en claro que no se tocarán el corazón con la viuda de su padre y su media hermana. “No es algo en lo que pensemos, no nos ponemos a platicar cómo podemos fastidiar a las Saras, no está en nuestra naturaleza,(...) la raíz de todos los males es amor al dinero”, señaló

Así el primogénito del “Príncipe de la Canción”, aseguro que “Las Saras” son gente que quiere el dinero que han actuado de mala fe y de estar en papeles contrario seguramente ya los habían dejado en la calles.

