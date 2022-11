Así fue el trágico atentado en contra del compositor del corrido de “La China”, recibió más de 20 balazos

Fue en el año 2015 cuando la noticia de un atentado en contra de Javier Rosas uno de los cantantes de corridos más famosos comenzó a circular, éste ganó popularidad gracias a su tema “La China”, la cual además de él la Banda La Adictiva la interpreta y se convirtió en aquellos años uno de los más sonados en las estaciones de radio de nuestro país.

Todo parecía ir de maravilla en su carrera, aquel 22 de marzo de 2015 se encontraba en Culiacán, Sinaloa donde una noche antes ofreció un concierto en donde interpretó sus más grandes éxitos, sin embargo, de un momento a otro su vida estuvo a punto de terminar en aquella ciudad.

En entrevista con Pepe Garza a poco tiempo del atentado, Javier Rosas rompió el silencio y reveló detalles de aquel fatídico día en donde estuvo a punto de morir.

De acuerdo con el también compositor, él y su equipo de trabajo se preparaban para ir rumbo a otra ciudad en donde la noche de aquel 22 de marzo tendrán una presentación, al salir del hotel donde estaban hospedados, avanzaron tan solo unos metros cuando comenzó la agresión en su contra.

“Yo escuche un ruido, fui el primero que grite, yo grite que nos estaban tirando, grité que acelerara, yo fui el primero en ver el primer cristal quebrado, me agache y le dije que le acelerara”, cuenta Javier Rosas

De acuerdo al cantante, el primero en morir fue el chofer quien fue quien recibió los primeros impactos de bala, sin embargo, al momento de su muerte éste dejó su pie en el acelerador lo que provocó que la camioneta avanzaba a toda velocidad sin ninguna dirección por lo que terminó estrellándose en contra de un poste.

Luego que corrió algunos metros, el objetivo del cantante era resguardarse en el centro comercial que estaba frente a él cuando de repente escuchó el sonido de unas llantas rechinar y quedó frente a frente con sus atacantes, y por más que Rosas imploró que no dispararan, éstos hicieron caso omiso y comenzaron a detonar sus armas en contra del cantante.

“Quedé de frente al auto donde viajaban las personas que nos atacaron, alce las manos y le dije que no disparara que estaban equivocados que yo no le debía nada a nadie…también le dije que no estaba armado porque pensé que me estaban confundiendo”, cuenta Javier Rosas