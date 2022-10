Así fue la trágica muerte de la hija de Rocio Sánchez Azuara

Fue el 23 de septiembre de 2019 cuando la vida de la conductora Rocío Sánchez dio un giro inesperado pues su hija Daniela Santiago Sánchez falleció a los 31 años de edad, aunque fue una noticia inesperada para el público y seguidores de la hermosa conductora, su hija estuvo luchando contra la enfermedad de lupus casi toda su vida.

La exitosa conductora fue la encargada de compartir y confirmar la triste noticia y lo hizo por medio de su redes sociales en las que compartió una fotografía de su hija y la acompañó de un extenso texto en donde escribió lo difícil que sería la vida a partir de aquel momento: "Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo…”, escribió Rocío Sánchez Azuara.

Tal y como lo mencionamos en un inicio, la hija de exitosa conductora de talk-shows, murió de lupus, Rocío Sánchez Azuara reveló que su hija Daniela ya estaba muy cansada pues estuvo luchando durante 20 años contra la enfermedad antes mencionada, e incluso la conductora contó que la joven le dijo en algún momento que iba a "tirar la toalla".

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Rocío Sánchez Azuara que tan solo unos meses antes de la muerte de la joven, que la salud de ésta comenzó a deteriorar y que incluso le dio un pre-infarto y ya en el hospital murió por casi 4 minutos pero los médicos pudieron revivirla, sin embargo, luego de esto sus órganos quedaron mal.

“… Llegando a urgencias le dio el infarto, se murió 3 minutos 58 segundos, la pudieron revivir, pero ya no quedó bien. Tuvo deterioro del riñón, le ataca la bacteria, tenía dos válvulas mal y ya no salió del hospital”, contó Rocío Sánchez Azuara

Foto: IG @rocio_sazuara

Tal y como se mencionó anteriormente, la joven luchó por más de 20 años contra el lupus y sus últimos meses de vida ya no fueron los óptimos por lo que la misma Rocío Sánchez Azuara reveló que Daniela sufrió mucho, por lo que aunque ahora le duele mucho la ausencia de su hija sabe que ya no está sufriendo nada de lo que vivió

“Daniela nació en mis brazos y Daniela se fue en mis brazos. No murió, Daniela trascendió y fue algo que hablamos, que nos prometimos entre muchas cosas. Se fue en paz. Por supuesto que me duele, pero yo prefiero saberla donde está que verla sufrir como sufrió”, aseguró.

A tan solo unos meses de la muerte de Daniela, la conductora compartió que su hija se le ha manifestado en forma de colibrí, y es que Rocío Sánchez Azuara contó que antes de que su hija muriera solo acudían dos de estas aves al bebedero que tiene en su casa, y luego de la partida de la joven ya son tres pajaritos los que a diario la visitan.

“Tengo un bebedero de colibríes, y ella me decía 'ojo eh, que cuando yo me vaya, si me voy, voy a venir'. Entonces siempre iban dos, y a partir de que ella se fue van tres. Entonces yo ya sé cuándo ella llega, siempre es a la misma hora que yo estoy desayunando".contó la conductora