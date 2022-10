VIDEO: Exalumna de La Academia pide una oportunidad a Nodal de cantar con él

Sin duda alguna, Christian Nodal actualmente es uno de los cantantes más exitosos del momento, y aunque en los últimos meses ha estado involucrado en muchísimas polémicas, la realidad es que el joven cantante nacido en Caborca Sonora tiene un gran talento y es por eso que muchos artistas desean colaborar con él.

Y es que recientemente, Nodal lanzó su nuevo tema con Romeo Santos, pero a lo largo de su trayectoria ha grabado grandes colaboraciones, debido a esto algunos cantantes le han pedido una oportunidad al intérprete de “De los besos que te dí” para grabar algo juntos, tal es el caso de Wendolee quien es ex alumna de la primera generación de La Academia.

Fue por medio de redes sociales que la ex alumna de La Academia pidió una oportunidad a Nodal, sin embargo, ésta misma estuvo acompañada de una pícara propuesta indecorosa.

Y es que quien fuera alumna de la primera generación del exitoso reality show musical, compartió un video en sus redes sociales en donde pidió a Nodal una oportunidad de cantar con él en un palenque.

Luego de pedir esta oportunidad al joven cantante originario de Caborca, Sonora, México Wendolee aprovechó y lanzó un pícaro piropo en el que recuerda la relación que el intérprete de “Aquí abajo” sostuvo con Belinda.

“Escuche que Nodal está dando la oportunidad a cantantes de cantar con él un palomazo en los palenques, Nodal, ándale no seas malo dame la oportunidad, yo no tengo sapito, tengo zapote”, dijo la ex alumna de la Academia.