Claudia Martín revela si envió o no indirecta a Andrés Tovar y Maite Perroni luego de su boda

Fue el pasado 8 de octubre cuando Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron en sus respectivas redes sociales que luego de un polémico romance por fin unieron sus vidas en matrimonio y este momento tan especial tanto para la actriz como para el productor lo compartieron con sus familiares y amigos del medio que los acompañaron en la ceremonia y fiesta que se llevaron a cabo en un lujoso recinto de Valle de Bravo, Estado de México.

Luego de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, la ex esposa del productor, la también actriz Claudia Martín hizo una misteriosa publicación en sus redes sociales, la protagonista del remake de “Los ricos también lloran” publicó la frase: "No te preocupes mucho, todo caerá en su lugar", la cual se interpretó como una indirecta para su ex y la nueva pareja de éste.

Claudia Martín aclara todo

Ante los rumores sobre la presunta indirecta que Martín lanzó en contra de su exesposo, la actriz ya habló al respecto y aclaró lo que sucedió y si es que en verdad dicha frase tuvo una dedicatoria especial para Andrés Tovar y Maite Perroni.

Y es que Claudia Martín aseguró que en sus redes sociales publica de forma regular frases y canciones, mismas que no tiene ningún tipo de dedicatoria en especial, además asegura la tiene sin preocupación lo que puedan decir o no de ella.

"Mientras yo sepa quién soy y lo qué hago con mi vida, y estar tranquila con lo que pienso, siento, hago y digo, creo que eso es lo importante”, dijo Claudia Martín

Cabe señalar que en estos momentos, la protagonista del remake de “Los ricos también lloran”, se encuentra disfrutando de su romance con el actor Hugo Catalán a quien ha señalado que es un gran compañero de vida.

Foto: IG @claudia3martin

La polémica entre Claudia Martín, Andrés Tovar y Maite Perroni

Y es que fue el pasado año 2021 cuando los rumores sobre la separación de de Tovar y Claudia Martín cada vez tomaban más fuerzas hasta que la actriz de ojos verdes lo confirmó y además señalo de haber una tercer persona en la relación, y ésta era nada más y nada menos que la ex RBD Maite Perroni.

Pero antes de confirmar su romance, tuvieron que pasar una serie de situaciones que mantenían a los tres en el ojo del huracán pues incluso se filtraron unos audios en donde se pudo escuchar una fuerte pelea entre Andrés Tovar y Claudia Martín.

Posteriormente Martín dio una serie de entrevistas a los programas de la televisora en la que trabaja en donde dejó claro que estaba pasando un momento doloroso, pese a esto Maite Perroni comunicó que demandaría a la expareja de Andrés Tovar por difamación.

Finalmente, las cosas entre los tres se tranquilizaron y aunque en un principio tanto Tovar como Maite negaron dicha relación extramarital, finalmente en octubre del mismo año con una publicación en sus redes sociales confirmaron que estaban juntos, 11 meses después se comprometieron y a un año de gritar a los 4 vientos su amor, se casaron en Valle de Bravo entre rumores de un supuesto embarazo.

Foto: IG @maiteperroni

