Claudia Martín, ex del esposo de Maite Perroni, lanza indirecta en pleno día de la boda

Este pasado 8 de octubre luego de un polémico romance, por fin unieron sus vidas en matrimonio la actriz Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tovar en una hermosa ceremonia para luego dar paso a la fiesta en la que se reunieron grandes amigos de la pareja en un lujoso lugar ubicado en Valle de Bravo, Estado de México.

Aunque Maite y Andrés Tovar compartieron en sus respectivas redes sociales y además hablaron con los medios de comunicación sobre su reciente unión y se dijeron felices de haber dado este paso, quien también habló fue la ex del productor, la también actriz Claudia Martín quien utilizó sus redes sociales para hablar al respecto.

Aunque actualmente la protagonista del remake de “Los Ricos también lloran”, sostiene una relación sentimental con el actor Hugo Catalán, la bella ojiverde no desaprovechó el momento para hacer una fuerte declaración respecto a la boda de su ex.

Y es que Claudia utilizó sus redes sociales para escribir un texto en inglés sobre un fondo rosa que decía lo siguiente:

“Don't worry too much. Everything will fall into place”, lo que en español quiere decir: “No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”, así lo escribió Claudia Tovar