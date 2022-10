Maite Perroni: 3 lecciones de moda que dejó con su vestido de novia

Las bodas íntimas y privadas son lo de hoy, pues muchas famosas e incluso miembros de la realeza han apostado por dejar lo mediático para otras ocasiones y así disfrutar de su unión en matrimonio de la forma más discreta posible; si la semana pasada toda la tención se centró en la boda de Paulina Peña, en esta ocasión fueron Maite Perroni y Andrés Tovar quienes causaron sensación en las redes sociales la noche del sábado por compartir la primera fotografía de su celebración.

En la primera imagen de una de las bodas más esperadas del año, se observa a los recién casados con grandes sonrisas en sus rostros posando desde Valle de Bravo. Por supuesto, no fue lo único que llamó la atención de los fanáticos de Maite Perroni y Andrés Tovar, pues sus looks nupciales dieron mucho de qué hablar, especialmente el icónico vestido de novia de la actriz, quien se lució como toda una fashionista con las mejores tendencias del momento.

Y si tú al igual que muchas otras novias que están por llegar al altar aún no tienes tu vestido, presta atención a todos los detalles y tendencias con las que la famosa se robó todas las miradas este fin de semana, pues podrán ser tu mejor inspiración para lucir a la moda. Aunque hasta el momento no se han dado detalles sobre el diseño con el que la ex RBD se convirtió en la novia más bonita, a finales de septiembre se especuló que Benito Santos podría estar detrás de su look nupcial.

Así impuso moda Maite Perroni el día de su boda. (Foto: IG @maiteperroni)

Encaje

A pesar de lo anterior, en el diseño con el que la actriz dio el "sí, acepto" destaca por una larga lista de tendencias y una de ellas es el encaje con bordado, un detalle que se aprecia en toda la zona de la blusa y que ayuda a darle textura al vestido de novia, además que se trata de una de las alternativas más elegantes y sofisticadas para cualquier novia.

Es importante destacar algunos aspectos sobre esta parte del vestido y es que la zona de la blusa destaca por un cuello redondo y casi por llegar a lo alto, algo que evita que mucha piel quede al descubierto. Asimismo, sobresalen un par de mangas largas llenas del detalle de encaje; para lograr ese efecto muy elegante esta parte es entallada a la figura y según lo que se aprecia en la única foto de la boda, el diseño bordado se extiende hasta una minifalda.

Falda de tul y con escote

Para contrastar la textura del encaje, la falda destaca por ser de tul y con un ligero vuelo que queda opacado por un escote profundo en la prenda, mismo que destaca por ir desde la cintura hasta el ruedo de la falda. Esta forma permite la minifalda de encaje se aprecie a simple vista.

Es importante destacar que la falda también está ajustada con una pretina a la altura de la cintura, algo que permite estilizar la figura y crear un silueta llena de curvas para lucir perfecta. Asimismo, este detalle permite pensar que se trata de una falda sobrepuesta que, al quitarla, deja el diseño del punto anterior como el gran protagonista del vestido de novia.

Asimismo, no pueden pasar por alto los tacones que llevó en toda la ceremonia, pues Maite Perroni también se sumó a la fiebre que le ha pegado a todo el mundo al apostar por las plataformas como la mejor alternativa para estar en tendencia, a la moda y darte un foque final al look.

Velo largo

De acuerdo con Maite Perroni, para lucir icónica, también hay que apostar por un velo largo, una tendencia de moda para novias que se ha visto mucho a lo largo del año, incluyendo a famosas como Kourtney Kardashian o Jennifer López; sin embargo, la actriz mexicana apostó por la sencillez al apostar por el tul con transparencias, dejando de lado los bordados sorprendentes en este accesorio que da el toque final al look.

