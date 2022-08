JLo: 5 lecciones de moda que debes seguir para escoger tu vestido de novia

Uno de los temas más comentados desde el fin de semana es la boda más esperada desde la década de los 2000, pues por fin Jennifer López y Ben Affleck se dieron el "sí, acepto" en compañía de sus familiares y amigos en una icónica celebración que duró nada más y nada menos que tres días. Por supuesto, en un evento de tal magnitud, fue la cantante quien se robó todas las miradas, pues en los días más importantes de su vida no podía dejar en el olvido su sentido de la moda.

JLo es uno de los íconos de la moda más importantes a nivel mundial y aunque muchas veces su estética se clasifica para mujeres de más de 50 años, lo cierto es que sus looks son atemporales y esta regla también se cumplió en su más reciente unión matrimonial. Aunque el gran festejo ocurrió este fin de semana, fue este martes cuando la actriz compartió en exclusiva las primeras fotos de su boda y una de las sorpresas que se llevaron sus fans es que lució tres vestidos diferentes.

Y los tres diseños han dado mucho de qué hablar por lo bonitos y vanguardistas que resultan, es por ello que una opción para todas las novias que están organizando sus bodas es tomar los looks de JLo como un referente y si bien no se trata de llevar los mismos vestidos, sí se pueden retomar algunos detalles presentes en ellos, pues al ser diseñados por la firma de lujo Ralph Lauren también siguen las mejores tendencias de moda del momento.

Si en mayo pasado te compartíamos todos los tips de moda y estilo que dejó la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker, en esta ocasión no podemos pasar por alto todos los detalles que lució la intérprete de "On the floor" para que sepas cómo escoger tu vestido de novia y luzcas más preciosa que nunca.

Corte sirena

Uno de los primeros aspectos que no debes ignorar cuando busques tu vestido de novia es apostar por aquellos con corte sirena, pues ayudan a resaltar la figura y presumir cada una de las curvas. De hecho, el sábado se filtraron las primeras fotos de JLo junto a Ben Affleck y lo que no pasó por alto para nadie fue la forma ajustada de la prenda, misma que tuvo gran protagonismo por un cuello alto, mangas de olán y un escote pronunciado en la espalda.

La tendencia favorita de las novias. (Foto: IG @chrisappleton1)

Cascada de perlas

Las perlas son el complemento perfecto para lucir con estilo en cualquier evento y aunque algunas tradiciones dictan que las novias las deben evitar, lo cierto es que se trata de una tendencia de lo más glamurosa y elegante que la cantante no dejó pasar. En otro de sus vestidos de novia también destaca el corte sirena, pero el gran detalle es un collar de varias filas de perlas que caen no sólo por el cuello, sino que cubren el pecho y los hombros. Asimismo, estas tiras de perlas se encuentran a lo largo de la falda.

¿Las usarías en tu vestido? (Foto: IG @chrisappleton1)

Velos largos y de capucha

Las opciones para que la novia lleve el velo son infinitas y aunque este fin de semana la famosa de 53 años lució varios estilos, uno de los más bonitos, sencillos y perfectos para presumir la elegancia fue un velo de capucha anclado al cuello del vestido; sin embargo, en esta ocasión hablamos de un diseño con escote halter que deja al descubierto la espalda y los brazos.

De acuerdo con la cantante y actriz, un detalle como este es perfecto para aquellos vestidos de novia en los que los detalles en pedrería están más que presentes, como fue el caso de su diseño con escote en el frente y decorado con cristales de Swarovski. Asimismo, un velo tan pequeño como este puede ayudar a presumir con orgullo un escote en la espalda.

Ideal para escotes en la espalda. (Foto: IG @chrisappleton1)

La segunda opción para presumir el mejor estilo y cumplir el sueño de miles de novias que desean lucir preciosas al llegar al altar es un velo de cola larga, que según lo que se ha podido ver, se trata de un diseño de varios metros de largo y sencillo al sólo llevar las transparencias.

Un velo largo y con mucho volumen fue el protagonista en la boda de JLo. (Foto: IG @chrisappleton1)

Escotes en la espalda

Al menos dos de los vestidos que lució JLo en su boda tuvieron este detalle en la espalda, pero siempre apostando por diseños diferentes que van desde los clásicos con transparencias y botones hasta aquellos en los que la piel queda al descubierto cien por ciento.

El primero de ellos se caracteriza por un escote pronunciado en la espalda, pero cubierto con una fina tela con transparencias, misma en la que se ancló una fila de botones que inicia desde la espalda baja y culmina en el cuello alto. Otra opción es apostar por un escote halter en el que la piel queda a la vista, el truco para lucir espectacular es combinar este detalle con un cuello alto que va por detrás del cuello.

Dos opciones diferentes de llevar la espalda al descubierto. (Fotos: IG @ralphlauren y @chrisappleton1)

Falda con olanes

En el vestido más impactante de su celebración destaca el corte sirena que señalamos arriba, pero el gran detalle se encuentra en la falda, pues estaba llena de olanes y según los detalles compartidos por varios medios de comunicación, este exclusivo diseño de Ralph Lauren está compuesto por más de mil pañuelos y 500 metros de tela en forma de volantes

La falda combina a la perfección con el escote en la espalda. (Foto: IG @chrisappleton1)

