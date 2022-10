Belinda sorprende con peculiar oración en concierto: "Reina de los amarres...que mi nombre lo lleven tatuado"

Sin duda alguna Belinda es una de las mujeres más exitosas y aunque en los últimos meses ha estado un tanto vulnerable debido a su ruptura con Christian Nodal, la rubia siempre es como un fénix y renace de sus cenizas, para muestra lo que sucedió en su presentación en Las Fiestas de Octubre.

Y es que este 11 de octubre, Belinda se presentó en el famoso festival que se lleva a cabo en Guadalajara, en donde ofreció varias horas de show para sus seguidores, pero durante su número sorprendió a todos cuando en las pantallas y al mismo tiempo una fuerte voz comenzó a decir la “oración a Santa Belinda”.

La oración a “Santa Belinda” aparece en las Fiestas de Octubre

Y es que luego de su ruptura con Christian Nodal, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a hacer burla de que todos los exnovios de Belinda han terminado más que enamorados de la rubia y con un tatuaje en honor a la cantante.

Debido a esto, crearon una oración en donde supuestamente al rezarle a “Santa Belinda” podrías conseguir un amor como los de ella para que éstos terminen con tu nombre tatuado; ante esta situación más que molestarle la intérprete de “Luz sin Gravedad” lo aprovechó al máximo.

Y es que tal y como lo mencionamos en un principio, Belinda hizo parte de su show a esta oración y en un momento en donde ella se movía sensualmente comenzó una voz fuerte a decir dicha oración y al mismo tiempo se pudo ver en las pantallas el texto de ésta.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mi y que mi nombre lo lleven tatuado, amen”, así dice la oración a “Santa Belinda”

No es la única oración a Belinda

Y si tu creías que esta es la única oración a la también llamada “princesa del pop”, estás equivocado pues existe otra en donde no solo pide a los seres poderosos un amor incondicional que se tatúe su nombre, existe otra en donde le rezan para tener su belleza.

Y es que además del talento, Belinda posee una belleza encantadora; no por nada la “reina del sapito” ha dejado en la calle de la amargura a más de uno de sus exnovios.

Es por eso que muchas mujeres desean tener la belleza de esta mujer quien siempre sorprende a sus fanáticos con sus multifacéticos cambios de looks, pues todos le quedan de maravilla.

“Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe mi nombre. Que me estampe en su cabeza como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú, todo un ganado enculado, amén” , dice la otra oración a “Santa Belinda”

Los amores de Belinda

Si algo ha causado gran polémica en la vida de Belinda son sus relaciones amorosas, sobre todo la que sostuvo con Christian Nodal con quien incluso iba a llegar al altar.

Debido a que Belinda comenzó su carrera muy pequeña, todo lo que haga y lo que no haga se convierte en noticia, por lo que saberla enamorada ha causado gran polémica.

El primer amor de Belinda fue su entonces compañero de telenovela, Christopher Uckerman y aunque fue un noviazgo inocente pues ambos eran niños todavía, la rubia recuerda que sí sufrió por él.

Luego del ex RBD, siguió uno de los hombres más importantes en su vida, el futbolista Giovani Dos Santos, con quien tuvo su primera relación formal no solo ante su familia sino también ante la prensa, ¿quién no recuerda la “beliseñal”?.

Tras la fallida relación entre Gio y Beli, la rubia siguió su historial amoroso con relaciones breves con Pepe Díaz, Mario Domm y presuntamente también tuvo un fugaz romance con Maluma.

Luego de estas relaciones, mismas que nunca aceptó siguió su polémico romance con el ilusionista Criss Angel con quien no terminó muy bien la cosa pues éste se expresó muy mal de la cantante y la llamó interesada.

Pero lo anterior no le quitó las ganas de enamorarse a la cantante pues luego sostuvo una relación amorosa con el cirujano Ben Talei pero, luego de que se filtraran unas fotos de ellos el romance terminó.

Todo parecía ir en calma en la vida de Beli, pues ingresó a las filas de “La Voz Azteca” para ser coach, ahí conoció a Lupillo Rivera y se enamoraron, la rubia nunca aceptó el romance pero “El toro del corrido” se refirió a la cantante como “la mujer que más ha amado” y por lo mismo el hermano de Jenni Rivera no dudó en tatuarse el rostro de la cantante en uno de sus brazos.

Finalmente, Christian Nodal es el último novio conocido de Belinda el cual estaba más que enamorado de la rubia y ella de él, tanto que no solo el de Caborca, Sonora se tatuó algo referente a su novia sino que también la intérprete de “Sapito” se tatuó las iniciales de su ahora ex novio y ex prometido; sin hacer mas largo esto, ya todos sabemos como terminó la relación entre Nodal y Belinda.

