Rica, Famosa, Latina: Salen a la luz audios de las primeras peleas, ¡se dan con todo!

Aunque aún no se estrena el primer capítulo de la sexta temporada del polémico reality show “Rica, Famosa, Latina” ya está dando de qué hablar, y es que en redes sociales ya circula una de las fuertes peleas que protagonizan las mujeres de esta nueva temporada.

Y es que si algo caracteriza a “Rica, Famosa, Latina” son las fuertes peleas que hubo entre sus anteriores integrantes; en esta sexta edición el elenco lo conforman Mayeli Alonso, Kimberly Flores, Sandra Vidal, Mariana González, Luzelba Mansour y Marcela Iglesias.

Este lunes 10 de octubre comenzó a circular un audio en donde algunas integrantes de la sexta temporada de “Rica, Famosa, Latina” protagonizan una fuerte pelea y por lo que se puede escuchar se encuentran en un lugar público.

Aunque no se sabe quién o quiénes de las seis ricas, famosas y latinas son las que han protagonizado tremenda pelea en la que seguramente existen golpes de por medio, esto por lo que se puede alcanzar a escuchar.

“Cuarentonas y todavía andan con sus mama%&$ la verdad, estoy hasta la madre, que mejor no esté aquí porque me la acabo, me la acabo, estoy hasta la pu$%& madre, ¿qué traes? yo si te parto el hocico”, se escucha en dicho video