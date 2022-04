Así fue la vez que ex de Lupillo Rivera se agarró a golpes con famosa conductora de Televisión: VIDEO

El próximo 10 de mayo será el inicio de las segunda temporada de “La Casa de los Famosos” en donde podremos ver a polémicas figuras como Niurka Marcos, Brenda Zambrano, Luis Caballero “Potro”, Salvador Zerboni, Ivonne Montero, Laura Bozzo, Juan Vidal y Mayeli Alonso entre muchos otros más.

Sin embargo, una de las participaciones que causa más expectativa es la de Mayeli Alonso quien fuera la esposa de Lupillo Rivera, y es que la también empresaria estuvo en otro reality show junto con Niurka, y ahí la mexicana dejó ver que es una mujer de armas tomar y que no se deja de nada ni de nadie.

Niurka y Mayeli Alonso hicieron buena mancuerna en “Rica, Famosa, Latina” reality en donde ambas sacaron las uñas, pero una de las peleas más recordadas por los seguidores de Mayeli Alonso fue la vez que a puño limpio se le fue con todo a la presentadora Sissi Fleitas.

Mayeli vs Sissi

Y es que todo ocurrió porque Sissi a lo largo del reality show se mostraba provocativa con sus compañeras, incluyendo a Niurka, pues Fleitas en una ocasión supuestamente en modo de “paz” envió a sus compañeras unos regalos que en realidad no era nada más que para molestarlas, algunas no le dieron importancia.

Pero sin duda alguna lo que detonó la fuerte pelea entre Sisi y Mayeli fue cuando la cubana decidió junto a su madre ir a casa del matrimonio Rivera Alonso y sabotear la fiesta del hijo pequeño de “El Toro del Corrido” solo por molestar a Mayeli.

Y aunque durante la celebración y en su propia casa, Mayeli le propinó un par de cachetadas no solo a Sissi Fleitas sino a la mamá de esta, atl pareció que la cubana quería enfrentarse a la entonces esposa de Lupillo Rivera.

Fue entonces que Sissi no pudo más con su coraje y en medio de un desayuno con todas las integrantes de “Rica, Famosa, Latina” le dio una cachetada a Mayeli pero no se esperaba la respuesta de Alonso pues con toda la calma, la ex cuñada de Jenni Rivera se quito las sandalias que le impedían moverse con facilidad y entonces le propinó tremendo puñetazo que la tiró, fue tan fuerte la pelea que elementos de la producción tuvieron que entrar a separar a las mujeres.

SIGUE LEYENDO:

Jenni Rivera dedicó una de sus famosas canciones a ex de Lupillo Rivera, ¿a quién fue?

Querido colaborador de TV Azteca cambia de televisora por prometedor proyecto

bmz