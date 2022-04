Jenni Rivera dedicó una de sus famosas canciones a ex de Lupillo Rivera, ¿a quién fue?

Será este próximo mes de diciembre cuando se cumplan diez años desde aquel fatal accidente que le robó la vida a Jenni Rivera y a su equipo de trabajo, desde entonces mucho se ha comentado que “La Diva de la banda” podría seguir con vida, pues son muchas las versiones que señalan que la cantante habría fingido su muerte.

Aunque hasta el momento no se ha podido comprobar nada, sus fanáticos se han encargado que la música de Jenni no quede en el olvido, incluso una de sus ex cuñadas acaba de revelar que uno de sus más famosos temas fue dedicado a ella.

Esto provocó que la canción nuevamente se escuchará por todos lados, cabe señalar que este tema es uno de los más populares de “La Diva de la banda”, sin embargo, no todos habían puesto atención al detalle de cuando Jenni Rivera dedica el tema a quien aquel entonces era esposa de su hermano.

Jenni dedica tema a Mayeli Alonso

Recientemente, la ex esposa y madre de dos de los hijos de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso compartió un video el cual lo musicalizó con el tema “Parrandera, rebelde y atrevida” y junto con su publicación escribió un mensaje agradeciendo a Jenni Rivera.

En dicho mensaje, Mayeli agradeció a Jenni por dedicarle uno de sus más grandes éxitos, además resaltó que extraña a quien fuera su cuñada por varios años.

Y es que durante la canción de “Parrandera, rebelde y atrevida” en un fragmento, luego del coro se escucha decir a Jenni Rivera: “Y orale mi Mayeli Alonso, y arriba las mujeres bravas”.

