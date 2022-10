Así fue la inesperada muerte de Viridiana, la hija de dos años de Silvia Pasquel

Sin duda alguna, la Dinastía Pinal está llena de mujeres éxitos y talentosas que han puesto el nombre de nuestro país en alto en las diversas áreas del arte, tanto en el cine, televisión y música, y para muestra Sylvia Pasquel quien es la hija mayor de La Diva del cine de oro de México.

Sylvia actualmente se encuentra promocionando el reality show “Siempre Reinas” en donde habla del peso que cargó por ser la hija de Silvia Pinal y a lo que se enfrentó por esto, pero también toca uno de los temas más dolorosos de su vida que fue la muerte de su pequeña hija, Viridiana.

Sylvia Pasquel comentó en uno de los capítulos de “Siempre Reinas” que el fallecimiento de la pequeña Viridiana, casi la lleva a la muerte también a ella pues varios meses estuvo tomando grandes cantidades de alcohol desde que comenzaba el día, hasta que terminaba.

Y es que el dolor de perder a un hijo es algo inexplicable y aunque han sido pocas las veces que “La Pasquel” habla de la muerte de su hija, en una ocasión en el programa de Mónica Garza “Historias Engarzadas”, la integrante de la Dinastia Pinal abrió su corazón y relató cómo fue la muerte de su pequeña hija.

De acuerdo con la propia Sylvia Pasquel cuando ocurrió la muerte de su pequeña hija quien solamente tenía solo dos años de edad, la actriz no se encontraba en su casa por lo que no sabe bien cómo es que ocurrieron las cosas.

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve ahí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate… fue en un momento de descuido de la nana”, relató Sylvia Pasquel a Mónica Garza