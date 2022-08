Tito Torbellino: Así fue el trágico asesinato del cantante de regional mexicano

Corría el año 2014 y en las estaciones de radio sonaba el éxito “Te la pasas” un dueto que grabó el famoso “cantautor del Pueblo”, Espinoza Paz junto con Eduardo Tomás Tovar Rascon mejor conocido como “Tito Torbellino”; éste último se perfilaba para ser uno de los favoritos de las multitudes, sin embargo, un comando armado terminó con su vida.

Aunque su carrera estaba dando un giro, pues ahora “Tito Torbellino” cantaba temas de amor y desamor, la mayoría de sus canciones eran corridos y narcocorridos, algunos aseguran que fue alcanzada por la guerra entre cárteles ya que se sabía que él componía para algunos capos.

Tito Torbellino se encontraba comiendo en un famoso restaurante de comida oriental en Obregón, Sonora, ciudad en la que vivían sus papás y que en la que además estaba a punto de presentarse ante miles de personas que corearían sus éxitos; cuando de repente hombres encapuchados entraron al lugar amenazando a los comensales con armas largas.

Pese a la amenaza, ninguno de los clientes de aquel restaurante salió herido, pues el ataque fue directo hacia el cantante. Tito Torbellino habría recibido presuntamente seis disparos en diversas partes del cuerpo como cabeza y pecho, mismos que acabaron con su vida.

Los acompañantes de Tito Torbellino, salieron ilesos del ataque, por lo que inmediatamente subieron al cantante a un automóvil para trasladarlo a un hospital, pero lamentablemente, el cantante perdió la vida antes de llegar al nosocomio.

Antes de llegar al hospital algunas personas aprovecharon el momento y tomaron fotografías al cantante ya sin vida en las que aparece su cuerpo herido por los tiros que recibió.

Un año antes de ser acribillado, “Tito Torbellino” lanzó el disco “No eres tú, ahora soy yo”, editado post mortem en el año 2015, en dicho material discográfico el cantante incluyó un corrido titulado “Al que se animó”, algunos aseguran que en dicho tema predijo su muerte.

“Si me matan a balazos, quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede echo pedazos, pero contestando me conformo yo. Si muriera por no ser sincero ni me entierren por favor, pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor...”, dice parte del corrido de Tito Torbellino