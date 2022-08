Sandra Ávila Beltrán: Ellas son las actrices que han dado vida a "La Reina del pacífico" en series y videos

Sin duda alguna, las narco series se han convertido en unas de las favoritas de usuarios de diversas plataformas; las producciones están inspiradas en las vidas y carreras delictivas de los grandes capos del narcotráfico, tal es el caso de “El Señor de los Cielos”, “Pablo Escobar, “El Chapo Guzmán”, y también Sandra Ávila Beltrán conocida como “La Reina del Sur”.

Es considerada como una de las mujeres más bellas, pero también enigmáticas de nuestro país, en los últimos días Sandra Ávila Beltrán ha dado mucho de qué hablar; es por eso que a continuación te daremos a conocer a algunas de las actrices que han dado vida a los personajes que están basados o inspirados en “La Reina del Pacífico”.

De acuerdo con la propia Sandra, su sobrenombre no se lo puso ella misma, sino está basado en que toda su familia y personas con la que se le ha relacionado son originarios de Culiacán, que está en el Pacífico.

“eso es por el área de donde viene originaria toda mi familia que es el Pacífico y de donde son todas las personas con las que me relacionan, que sí conozco y conozco mucha gente como no, claro que conozco mucha gente y tengo mucha familia en Culiacán que conozco desde niña que no es que tu pidas conocer a alguien o quieras ver a alguien simplemente que naces en un lugar en donde conociste gente que tu nunca de imaginaste que iban a llegar a ser los personajes para unos buenos o para unos malos…” dijo Sandra Ávila Beltrán