Sandra Ávila y Kate del Castillo: ¿en qué se parecen "La reina del Pacífico" con "La reina del Sur"?

Sin duda alguna, las series actualmente son uno de los formatos favoritos de los espectadores, y una de las más famosas y queridas es la que protagoniza Kate del Castillo, sí, hablamos de “La Reina del Sur”, misma que está por estrenarse una tercera temporada.

Mucho se ha dicho que esta serie está “basada” en Sandra Ávila Beltrán, pero ¿esto es cierto?, en una entrevista la también llamada “Reina del Pacífico” habló sobre esta situación y si es cierto que la actriz mexicana habló con ella antes de interpretar a “Teresa Mendoza”.

Durante dicha entrevista, Ávila Beltrán quien salió de prisión en 2015 compartió que el sobrenombre de “La Reina del Pacífico” no se lo puso ella misma como muchos aseguran.

Por otra parte, compartió que un famoso escritor hizo la novela basada en un hombre narcotraficante de Sinaloa en versión mujer y aunque algunas personas creyeron que era fantasioso, Reverte había asegurado que era Ávila Beltrán quien daba vida a su personaje.

“No, yo no me lo puse ¿cómo crees? no yo no me lo puse, “La Reina del Sur” es una novela que hizo un escritor español de apellido Reverte es una novela en donde él lo cita…él cita que “La Reina del sur” es una novela basada en la vida de un hombre narcotraficante de Sinaloa pero en versión mujer y que sus compañeros escritores o las críticas que tuvo fue de qué era algo muy fantasioso lo que había escrito y él dice que yo soy la que le da vida a su personaje que ahí está que no es fantasía…” dijo Sandra Ávila Beltrán