¿Cómo murió Sergio Vega?: Así fue el trágico asesinato del "Shaka"

Uno de los cantantes más famosos y recordados por los fans de la música regional es Sergio Vega, quien tuvo un trágico final al ser asesinado por sicarios. Aunque han pasado varios años del suceso, muchos todavía se preguntan cómo murió el intérprete a quien apodaban "Shaka".

José Sergio Vega Cuamea, nombre completo del cantante, nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de septiembre de 1969, en la música se especializado en los estilos de banda sinaloense y norteño. Dio sus primeros pasos en la industria en bares de la ciudad de Phoenix, Arizona, al lado de sus hermanos. De manera profesional se inició en 1989 con el grupo de los Hermanos Vega, bajo el sello Joey Records.

¿Cómo murió Sergio Vega?

El 26 de junio del 2010, el medio del espectáculo quedó impactado con la noticia, Sergio Vega había sido asesinado luego de ser perseguido por varios sicarios que dispararon en más de 30 ocasiones, aunque se sabe que fueron seis tiros los que terminaron con la vida del famoso intérprete.

El cantante fue asesinado el 26 de junio de 2010. Foto: FB @Sergio Vega "El Shaka"

Sólo unas horas antes, "El Shaka" había desmentido los rumores de su supuesta muerte, afirmando que a raíz de la ola de violencia sufrida por los músicos de su estilo, había reforzado su seguridad, sin embargo, no se esperaba ser atacado a bordo de su automóvil, un lujoso Cadillac rojo.

Con 40 años, y al volante de su Cadillac, como si fuera el protagonista de cualquiera de sus canciones, relataron los medios en la época, y aunque han pasado 12 años del trágico momento, su muerte sigue siendo una de las más comentadas, por estar relacionada con el crimen organizado.

Así fue el trágico asesinato del "Shaka"

Ana Luisa Gómez, su representante, afirmó para "El País" que a pesar de la situación en México, "Sergio no tenía miedo". En sus declaraciones explicó que se enteró del asesinato la noche del sábado, por una llamada del asistente de Vega, quien viajaba con el cantante por Los Mochis, en Sinaloa y que resultó herido por los disparos.

Se sabe que "El Shaka" y su asistente iban a Alhuey, en el municipio de Angostura, donde los esperaban los músicos para ofrecer un concierto. Los venían siguiendo y les dispararon como 30 tiros. Seis de ellos fueron los que impactaron en el cuerpo de Sergio.

De acuerdo con Gómez, el cantante del popular tema "Quién es usted", no había recibido amenazas, ni tenía deudas con el narcotráfico. "La prueba es que iba sin escolta y sin armas, conduciendo su Cadillac. Ya hacía tiempo que no se centraba en los corridos, su repertorio era de canciones de amor. No creo que se trate de un ajuste de cuentas", comentó para el medio español.

