Jessica Alba se divorcia de Cash Warren después de 17 años juntos: "seguimos adelante con amor"

Jessica Alba y Cash Warren eran considerados como una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, pero para decepción de muchas personas, la actriz usó su cuenta de Instagram para anunciar públicamente su separación después de 17 años de matrimonio y dos décadas juntos. La noticia sorprendió a la industria del entretenimiento, ya que la pareja siempre fue vista como un ejemplo de estabilidad y amor en el mundo del espectáculo.

La relación entre Jessica Alba y Cash Warren comenzó en 2004 durante el rodaje de "Los 4 Fantásticos", en donde Alba interpretaba a Sue Storm, mientras que Warren trabajaba como asistente de producción. De acuerdo con lo contado por la pareja, su conexión fue inmediata, por lo que en 2008 contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Beverly Hills y ese mismo año dieron la bienvenida a su primera hija, Honor Marie.

A lo largo de su matrimonio, ambos han logrado importantes éxitos en sus carreras, pues Jessica Alba consolidó su posición en Hollywood con películas como "Sin City" y "Los 4 Fantásticos"; además, es una defensora activa de la salud y el bienestar, fundando "The Honest Company", una marca de productos que tiene como objetivo un consumo responsable. Por su parte, Cash Warren ha trabajado como productor en diversos proyectos cinematográficos y en 2013, fundó la marca de ropa masculina "Pair of Thieves".

Jessica Alba anuncia su divorcio de Cash Warren

Si bien cada uno tiene grandes éxitos en su trayectoria profesional, dentro del ámbito privado parecen haber enfrentado algunas dificultades, pues en una entrevista realizada en julio del 2024, Cash Warren mencionó que su matrimonio requería "trabajo duro" y apoyo mutuo. Por su parte, Jessica Alba también compartió en el podcast "Before, Dur and After Baby" que, después de los primeros años de matrimonio, la relación se volvió más rutinaria, comparándola con la de "compañeros de cuarto".

Ambos reconocieron la importancia de la comunicación y el esfuerzo constante para mantener la chispa en su relación.

Fotografía: Instagram/@cash_warren

Fue así como a principios de este 2025 surgieron rumores sobre una posible separación, avivados por la ausencia de anillos de boda en apariciones públicas y la falta de interacciones en redes sociales. Este divorcio quedó confirmado con la última publicación de Instagram realizada por la actriz, en donde confirmó su separación de Cash Warren; en el mensaje, Alba destacó su viaje de autorrealización y transformación, tanto individual como en pareja, enfatizando también que ahora es el momento de embarcarse en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos.

De la misma forma, la actriz aseguró que seguirán adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo, pues gracias a sus hijos siempre serán una familia. Además, pidió privacidad en este momento y reiteró que sus hijos siguen siendo su máxima prioridad, por lo que se espera que no se den más declaraciones públicas sobre su divorcio, o por lo menos, no por el momento.

He estado en un viaje de autorrealización y transformación durante años, tanto como individuo como en asociación con Cash. Estoy orgulloss de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años y ahora es el momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos. Seguimos adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento, dijo Jessica Alba en su comunicado.

¿Quiénes son los hijos de Jessica Alba y Cash Warren?

Jessica Alba y Cash Warren tienen tres hijos: Honor Marie, nacida el 7 de junio de 2008, quien tiene 16 años; Haven Garner, nacida el 13 de agosto de 2011, con 13 años; y Hayes Alba, el más joven, nacido el 31 de diciembre de 2017, quien tiene 7 años. A lo largo de su relación, tanto Jessica como Cash han señalado que la crianza de sus hijos siempre ha sido su prioridad, y a pesar de su reciente separación, siguen comprometidos a ser padres amorosos y responsables, priorizando el bienestar de sus pequeños.

Es así como la separación de Jessica Alba y Cash Warren marca el fin de una relación que, durante dos décadas, fue vista como un modelo de amor y estabilidad en Hollywood. Sin embargo, ambos demuestran madurez y compromiso al priorizar el bienestar de sus hijos abordando la situación con respeto mutuo; este capítulo en sus vidas personales resalta la importancia de la comunicación, el crecimiento individual y el apoyo mutuo en las relaciones a largo plazo. La noticia de la separación ha generado diversas reacciones en el mundo del entretenimiento.

Fotografía: Instagram/@jessicaalba

