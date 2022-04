El integrante de la DINASTÍA VEGA que le dijo “no” a la música norteña y ahora interpreta canciones de rap: VIDEO

La dinastía Vega está conformada por importantes músicos que se desarrollan mayormente en la musical regional mexicana, pero hay un joven que llegó a desafiar a todos sus familiares ya que decidió inclinarse por otros géneros.

Se trata de Ramón Vega, es el más pequeño de la familia, tiene 16 años y una carrera en ascenso en el pop y rap, algo totalmente diferente y que rompe con lo que por generaciones han llevado a cabo sus hermanos, primos, padre y tíos.

Ramón Vega sabía que tenía que hacer algo en el ámbito musical, cuenta con bastantes referencias y no deja de lado el regional mexicano aunque asegura que le gusta fusionar los sonidos y crear cosas nuevas.

"Desde que tengo uso de razón, desde muy pequeño le agarré un amor y algo bien bonito a la música gracias a mi papá. Crecí rodeado de música y con ese amor que me inculcaron en la casa", declaró Ramón Vega en una entrevista con Efe.

El peso del apellido

Es sobrino de Sergio Vega, conocido popularmente como “El Shaka” y ha mencionada que es un gran peso el tener el apellido de grandes personajes. "Cargamos el apellido con todo el respeto, amor y cuidado, no hay más, eso es lo que le tenemos a la música en mi familia. Detrás de uno traemos el morral (mochila) bien puesto con el apellido", argumenta.

y escribió que muy pronto dará sorpresas a sus seguidores. “Nuevo mes en el q estaré en portada de reviiiiistttaaaa, tal vez nueva música no daré pista. Los q están los abrazare pronto, los demás cantarán mis canciones muy pronto, Y en ese momento, haré mi carita de asombro. Y los q se van pq no subo historias, disfruto la vida de un joven de preparatoria, paseando en mi carro a mi futura novia. Que me ama y me hace feliz, y pal’ otro año le escribo un cd, q el de este año ta’ ready pa’ salir a cambiar mi vida y hacer juntos historia”.

