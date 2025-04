Leonardo García asegura que su papá, Andrés García, se le aparece en sus sueños

Lo que existe después de la muerte siempre ha sido un tema de debate, pues aunque cada persona tiene una concepción distinta de lo que pasa con el alma cuando el cuerpo físico llega a su fin, una de las constantes dentro de las creencias populares son los fantasmas.

Aunque por milenios se buscó dar una explicación científica a estos fenómenos de apariciones, cada vez son más las personas que aseguran mantener contacto con sus seres queridos que ya fallecieron y este fue el caso de Leonardo García, quien afirma que su papá, Andrés García, se le manifiesta a través de los sueños.

Fue en abril del 2023 que la muerte del controversial Andrés García fue confirmada y desde ese momento parece ser que el actor busca mantenerse en contacto con su familia, pues en una reciente conversación con la prensa, Leonardo reveló que su padre se le manifiesta en sueños. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Psychology Today, los llamados "sueños de visita" son experiencias reportadas en muchas culturas y suelen caracterizarse por una sensación de realismo e impacto emocional.

De acuerdo con lo compartido por Leonardo, los sueños en donde su papá se manifiesta suelen desarrollarse en escenarios significativos de la vida de su padre, especialmente en Acapulco, donde el legendario actor pasó sus últimos años. Aunque en estos sueños Andrés no le habla, su presencia es clara y, en ocasiones, hasta se muestra con distintos estados de ánimo que son muy fáciles de reconocer para su hijo.

Sí, se me ha presentado varias veces en mis sueños, efectivamente. Son raros (los sueños), pero se me aparece, no me habla [...] Despierta uno y le digo a mi mujer: "oye, soñé de nuevo con el jefe". Algunas veces lo sueño enojado y otras veces muy sonriente, positivamente, declaró Leonardo García.