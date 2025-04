Romina Mircoli, hija de Dulce, le recuerda su oscuro pasado a Mitzy, ¿hay peleas por la herencia?

Han pasado varias semanas desde que los telones del espectáculo mexicano se vistieron de luto al confirmarse la muerte de la icónica Dulce, una de las voces más importantes dentro de la industria musical y quien logró describir los sentimientos más intensos en temas como "Déjame volver contigo" o "Tu Muñeca", entre muchas otra canciones que seguirán siendo coreadas aún después de su partida.

Sin embargo, además del dolor que ha azotado a la familia de la cantante, su partida también se llenó de controversias y una de las más recientes involucra a Romina Mircoli, hija de Dulce, y el afamado diseñador de moda Mitzy; la polémica puso en el ojo público las presuntas tensiones familiares entre ambas figuras, así como el oscuro pasado del diseñador, quien fuera amigo muy cercano de la intérprete de "Heridas".

Y es que en declaraciones recientes, Romina Mircoli admitió haber llamado "cocainómano" a Mitzy, amigo cercano de su madre. Esta declaración se produjo en un momento de enojo, según explicó Mircoli, al enterarse de que Mitzy apoyaba la relación de Dulce con Francisco Cantú, un hombre que, según ella, intentaba aprovecharse de la fama de su madre. Mircoli expresó su frustración al descubrir que se planeaba un compromiso durante una pasarela de Mitzy, lo que consideraba un intento de crear una "boda mediática".

Anahí revela que aún no recupera la audición después de sufrir un accidente en el tímpano

Cabe recordar que la relación entre Mitzy y Dulce fue bastante sólida, pues ambos colaboraron en múltiples proyectos y lograron construir una amistad cercana. Sin embargo, las tensiones entre Dulce y su hija Romina se hicieron evidentes en los últimos años, ya que hay informes que indican que Dulce consideró emprender acciones legales contra Romina debido a conflictos familiares; además, Francisco Cantú, expareja de Dulce, señaló que la relación entre madre e hija no era armoniosa, sugiriendo que Romina podría haber agredido físicamente a su madre.

Por su parte, Mitzy (cuyo nombre real es Jorge García Cárdenas) reaccionó con sorpresa al ser informado de las declaraciones de Romina. El diseñador, conocido por su franqueza, reconoció abiertamente su pasado con las drogas y el alcohol, mencionando que su vida fue un desorden en su juventud e incluso bromeó sobre el tema, señalando que no solo fue "cocainómano", sino que también consumió otras sustancias.

Qué raro se me hace porque, toda mi vida lo hecho, he contado mi vida, lo que hice, lo que fui, caí en el alcohol, en las drogas, híjole... mi vida fue un desorden, caí en el bajo mundo de las drogas [...] Sí, fui eso y más, no fui sólo cocainómano, hasta cemento... les falta decirles todo completo, eso fui, dijo Mitzy en respuesta a Romina Mircoli.