Muere Robert Trebor, icónico actor de "Hércules" y "Xena: la princesa guerrera"

El mundo del entretenimiento lamenta la pérdida de Robert Trebor, un actor de carácter reconocido por su papel como el astuto comerciante Salmoneus en las populares series de los años 90, "Hércules: Los viajes legendarios" y "Xena: La princesa guerrera". Trebor falleció el 11 de marzo de 2025 a los 71 años debido a complicaciones por sepsis en el Centro Médico de Los Ángeles, según informó su esposa, Deirdre Hennings, al medio The Hollywood Reporter.

Cabe recordar que en 2012, Trebor fue diagnosticado con leucemia y, al año siguiente, se sometió a un trasplante de células madre; a pesar de las complicaciones de salud, continuó participando activamente en eventos y convenciones, manteniendo su característico humor y energía. En 2013, fue nombrado Artista en Residencia en The Braid en Los Ángeles, donde contribuyó significativamente al ámbito teatral.

De la misma forma, su esposa destacó que a pesar de la enfermedad, Trebor continuó trabajando hasta sus últimos días; por otra parte, la familia del actor pidió a los fans evitar enviar flores y mejor realizar donaciones en su nombre a The Braid, donde se establecerá un fondo de becas en su honor, y a la Leukemia Research Foundation.

¿Quién fue Robert Trebor?

Nacido como Robert Schenkman el 7 de junio de 1953 en Filadelfia, Pensilvania, Trebor mostró interés por la actuación desde temprana edad. Participó en clases de actuación y grupos de teatro locales, y ganó varios premios de cine de Kodak y afiliados locales de ABC y PBS por su cortometraje en blanco y negro "Communicate!?".

R.I.P. Robert Trebor (Salmonius) 1953 - 2025 pic.twitter.com/sfCaj1Wigz — Carpe Chakram (@carpechakram) April 4, 2025

Después de graduarse de la Universidad Northwestern en 1975, Trebor se trasladó a Nueva York, donde se unió al Ensemble Studio Theatre y participó en obras de Shel Silverstein. Su primer papel importante llegó en 1985, interpretando al asesino en la serie David Berkowitz en la película para televisión "Out of the Darkness", protagonizada por Martin Sheen y Héctor Elizondo. Este papel fue descrito por Trebor como "emocional y prácticamente agotador", ya que al mismo tiempo se encontraba en una obra de teatro de comedia.

La fama internacional le llegó a Trebor con su interpretación de Salmoneus en "Hércules: Los viajes legendarios" y su serie derivada "Xena: La princesa guerrera". Originalmente, su personaje estaba destinado a aparecer en solo dos episodios, pero la popularidad de Salmoneus entre los fans llevó a que Trebor participara en 20 episodios de ambas producciones.

En una entrevista de 2001, Trebor explicó que veía a su personaje no como un ladrón, sino como alguien con "instintos mercantiles" que, a pesar de sus defectos, intentaba ser una buena persona. Su interpretación fue tan querida que llevó a la creación de figuras de acción de Salmoneus ya numerosas apariciones en convenciones de fans en todo el mundo.

Robert Trebor deja un legado duradero en la industria del entretenimiento, grabado por su talento, humor y dedicación.

Fotografía: X/@RazgrizXT

Películas de Robert Trebor para recordar su legado

Rostro de fuego (1959)

Magnum Force (1973)

Gorp (1980)

La primera vez (1983)

Turk 182 (1985)

La rosa púrpura de El Cairo (1985)

Noticias de la hora del sexo (1985)

Fuera de la oscuridad (1985) (TV)

52 Pick-Up (1986)

El hombre ideal (1987)

Mi amante demonio (1987)

Radio hablada (1988)

Soldado universal (1992)

La casa de los locos (1992)

Su interpretación de Salmoneus seguirá siendo apreciada por los fans, y su trabajo en cine, televisión y literatura continuará inspirando a futuras generaciones.

Fotografía: X/@RazgrizXT