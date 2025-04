Gerard Piqué es captado con misteriosa mujer comiendo helado y no es Clara Chía, ¿otra infidelidad?

La polémica no da tregua a Gerard Piqué a casi tres años de su escandalosa separación con Shakira, pues desde entonces ha enfrentado duras críticas en redes sociales por su infidelidad con Clara Chía Martí. Algo que coloca al exfutbolsita de nuevo en el ojo del huracán ya que fue captado comiendo helado con una misteriosa mujer, escena que generó gran debate en redes sociales entre quienes calificaron la situación de "karma" y aquellos que lo defendieron tratando de dar explicación a las imágenes.

Fue en junio de 2022 cuando la cantante colombiana y el también empresario anunciaron su separación luego de 12 años juntos y dos hijos en común. A través de un comunicado la pareja pidió respeto ante el difícil momento y dejaban claro que todo se dio bajo un acuerdo en común; sin embargo, esta versión duró poco ya que tan sólo unas semanas después se destaparía la infidelidad con Clara Chía, misma que sería confirmada por la artista a través de sus canciones.

Gerard Piqué es captado con misteriosa mujer

Shakira permanece lejos de casa ante una intensa serie de conciertos como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran" y mientras tanto su expareja fue captado en Miami, Florida, acompañado de una misteriosa mujer que podría no tratarse de Clara Chía. El programa "En Casa con Telemundo" fue el encargado de difundir en redes sociales, en éstas se observa a Piqué en un conocido establecimiento comiendo un helado junto a una mujer pelirroja.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas lanzaron criticas a Gerard Piqué ante las sospechas de una nueva infidelidad, otros aseguraron que se trataría de Clara Chía pero que la novia del exfutbolista habría cambiado de look en un intento por pasar desapercibida ante la ola de comentarios negativos que ha recibido, o bien, que estaría usando una peluca con el mismo fin: "El que lo hace una vez lo hace mil veces", "Es Clara con peluca", "Se tiñó, pero es Clara", "Robado se va lo que robado viene" y "Claramente no es Clara Chía".

¿Qué ocurrió con Clara Chía?

Aunque la novia de Gerard Piqué se mantiene alejada de los reflectores, en días recientes fue captada en el aeropuerto de Barcelona luego de lo que, señalan medio en España, habría sido un viaje de trabajo a Francia. Chía se dejó ver con un look relajado acompañada de otros compañeros de trabajo, parte de la empresa Kosmos, del exfutbolista.