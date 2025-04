Juan Caruso, actor de “La sociedad de la nieve”, responde a los comentarios de Karla Sofía Gascón

Las críticas parecen no tener fin para Karla Sofía Gascón, pues tras enfrentar la molestia del público mexicano por la cinta "Emilia Pérez" y más tarde la de los internautas al ser retomados los mensajes ofensivos que publicó en su cuenta de X, antes Twitter, ahora enfrenta una nueva polémica. Y es que la actriz compartió un desafortunado mensaje en el que bromea sobre el accidente aéreo en Los Andes, algo a lo que reaccionó el actor Juan Caruso que es parte del elenco en "La sociedad de la nieve", inspirada en la tragedia de 1972.

Cuando la calma parecía volver a la vida de Karla Sofía Gascón luego del escándalo por la película "Emilia Pérez", su nominación en los Premios Oscar y los mensajes ofensivos que publicó en el pasado y que volvieron para sumar a la polémica, una nueva publicación en Instagram despertó los ataques en su contra a través de redes sociales ya que internautas se mostraron indignados por la manera en la que habló sobre la tragedia en Los Andes.

Ante la controversia generada por la publicación de la actriz española, Juan Caruso respondió con un comentario en el que también se burla de lo ocurrido con "Emilia Pérez". El actor usó los comentarios sarcásticos de Gascón de la misma manera y arremetió en su contra usando algunas de sus grandes polémicas como su papel en la cinta del director Jacques Audiard, así como el rechazó que enfrentó del público en México.

"Hoy me siento como en 'Emilia perez'. No voy a decir que me apetece desaparecer de todos lados porque, tal y como están las cosas, me acusarían de narcotrans mexicana. Es lo único que les falta, si yo soy super mexa, joder, macho", se lee en el mensaje publicado por el actor en X.