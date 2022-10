¿Quién es el novio de Claudia Martín, el hombre con el que la actriz dejó en el olvido a Andrés Tovar?

Luego de un matrimonio fugaz y un divorcio escandaloso, la actriz Claudia Martín, protagonista de Los Ricos también lloran recuperó la confianza en el amor en brazos de uno de sus colegas, con los que compartió créditos.

A principios de este 2022, su amistad con el actor Hugo Catalán se transformó en un noviazgo que lleva algunos meses. Pese al drama que vivió por su separación con el productor Andrés Tovar, Claudia ha declarado en múltiples ocasiones que nunca ha dejado de creer en el amor.

El nuevo novio de Claudia Marin

Y así fue cuando inició con Hugo, quién según confesó al programa Despierta America, al principio pensó que Claudia nunca le haría caso, pero fue ella quien dio el primer paso.

La actriz conoció a Hugo, durante las grabaciones de la telenovela Los ricos también lloran en 2021, aunque solo dos veces coincidieron en el foro, ya que sus personajes comparten pocos momentos juntos en la trama.

"Pues no, en realidad nuestros personajes no se llegan a cruzar, pero bueno, es bonito y es emotivo como que el poder compartir un proyecto con él me ha hecho muy feliz", aseguró Claudia a Televisa Espectáculos.

Quién es Hugo Catalán

Hugo Catalán es egresado del CEFAC, la escuela de actuación de TV Azteca y desde 1997 comenzó su carrera participando en diversas producciones de esa televisora.

En 2016, comenzó a trabajar en Televisa, donde alcanzó fama con los unitarios de Como dice el dicho. Ahora labora en otras producciones de esa televisora.

