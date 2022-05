Claudia Martí da cátedra de madurez; esto dice sobre el supuesto bebé que espera su ex y Maite Perroni

Desde hace varias semanas, Claudia Martín reputó en su popularidad, pues es la protagonista del remake de “Los Ricos También Lloran”, telenovela que llevó a Verónica Castro a lo más alto de su carrera y que parece que también está elevando la de la oaxaqueña. Sin embargo, la polémica la ha alcanzado, pues ahora habló del supuesto bebé que están esperando Maite Perroni y su ex Andrés Tovar, quien le habría sido infiel con la ex RBD.

Hace unos meses, la bella actriz, quien tiene 32 años, se vio muy mal emocionalmente por un escándalo que involucró a su exmarido Andrés Tovar con la actriz y cantante Maite Perroni. La pareja se separó en el año 2021, porque Caludia habría descubierto la supuesta infidelidad de su ex esposo.

Unas semanas después de que se disolvió el matrimonio, Perroni confirmó que estaba saliendo con Tovar. Dicha declaración, fue tomada por el público como una traición por parte de Tovar. Al ser cuestionada, Martín solo deseó que les fuera bien.

Foto: Especial.

¿Maite Perroni y Tovar esperan un hijo?

Al ser cuestionada sobre el bebé que espera su ex marido con Perroni, con quien habría sido engañada, Caludia contestó de una manera muy madura: “Vivo de lo que vivo, mi presente vivir aquí y ahora, ya no miro para atrás, ¿para qué?”. Aunque el bebé de Tovar y Maite aún es un supuesto, ya que la publirrelacionista de Perroni negó que la actriz estuviera embarazada, es algo que a Claudia no le quita el sueño, pues afortunadamente volvió a encontrar el amor y se encuentra saliendo con el actor Hugo Catalán.

Tras pasarla muy mal, ahora la protagonista de “Los Ricos También Lloran” ha aprendido a tenerse más amor propio y seguridad; además, ella y Hugo Catalán no han hablado de unirse en matrimonio, se ven muy felices; sólo el tiempo dirá si en realidad si son el uno para el otro.

