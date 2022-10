FOTO: Biby Gaytan se luce sin maquillaje y sin filtros a sus 50 años

El utilizar mucho maquillaje para lucir un rostro perfecto es cada vez más común o bien, muchas mujeres también se dan una “ayudadita” con los benditos filtros que nos dan las redes sociales con los que lucen perfectas, por lo que pocas damas en la actualidad se atreven a mostrarse “al natural”, pero esto no es ningún problema para Bibi Gaytán.

Y es que la actriz ha dejado claro en varias ocasiones que es una de las mujeres más bellas del espectáculo, no por nada tiene loco de amor a su esposo Eduardo Capetillo, además la ex integrante de Timbiriche siempre es la muestra perfecta que el talento no está peleado con la belleza y elegancia.

Bibi Gaytán sin filtros

Aunque la actriz y ex integrante del Grupo Timbiriche actualmente se encuentra un tanto alejada de la televisión y del medio artístico en general, sigue vigente en sus redes sociales en donde comparte sus momentos familiares acompañada de sus 5 hijos y su famoso esposo Eduardo Capetillo.

Además de compartir fotos y videos de su vida familiar, Bibi ha publicado algunos consejos de cocina y hasta de belleza tal y como en su última publicación que mostró su paso a paso de cómo se maquilla a diario.

Y es que la bella actriz compartió al mundo enteró como es que se maquilla con solo tres productos de una famosa marca pero para esto tuvo que mostrarse sin gota de maquillaje y por supuesto sin ningún filtro.

Foto: IG @bibygaytan

Entre los comentarios que ya cuenta esa publicación se pueden leer los de sus hijas Alejandra y Paulina Capetillo quienes solo tienen piropos para su hermosa madre.

Foto: IG @bibygaytan

Mientras que los seguidores de la actriz la cuestionan sobre su edad pues aseguran que Biby parece como si tuviera tan solo 27 años de edad, y es que la también bailarina hace no mucho tiempo dejó atrás su larga cabellera negra y ahora porta un corte de cabello por arriba de los hombros y pequeños babylights lo que le da mucha luminosidad a su rostro.

Foto: IG @bibygaytan

Sin duda alguna, Biby Gaytán demuestra que es bellísima y que no necesita filtros ni montones de maquillaje para lucir hermosa; además la actriz y cantante siempre ha tenido una vida sana pues cuida mucho su alimentación y eso hace que su piel siempre luzca joven.

