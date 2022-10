¿Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron? Sara Corrales, actriz de El Señor de los Cielos, podría ser la nueva conquista del actor

Desde hace varias semanas, Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto involucrados en varias polémicas pues muchos aseguran que la pareja ya terminó su relación sentimental, pues desde hace algunos días que ya no comparten nada en sus redes sociales.

Estos rumores se han hecho cada vez más grandes luego que salió en redes sociales un video en donde aparece el galán de telenovelas bailando al ritmo de cumbia con su compañera de trabajo, la actriz colombiana Sara Corrales quien interpretó a “Matilde” en la serie “El Señor de los cielos”.

¿Gabriel Soto ya terminó con Irina Baeva?

Fue en el programa “En Shock” transmitido en redes sociales que se mostró dicho video en donde aparece Gabriel Soto bailando con Sara Corrales por lo que el periodista Jorge Carbajal habló sobre la relación entre el galán e Irina Baeva.

“Yo sinceramente, y miren ni le he buscado porque me da lo mismo, pero digo creo que no es muy fácil de llegar a una conclusión, digo no es muy difícil de llegar auna conclusión que Irina y Gabriel Soto ya no andan, ¿ya pa´qué le damos vueltas?...” dijo Jorge Carbajal

Foto: IG @irinabaeva

Y es que el polémico periodista recordó que antes los famosos hacían todo juntos y cualquier pequeñez la compartían en redes sociales, además se le hace difícil de creer que la pareja no haya podido pagar 70 mil pesos para traer a la familia de la actriz desde Rusia para su boda, la cual han pospuesto por diversas situaciones.

“Alguno de los dos no se quería casar en realidad y nada más estaba poniendo pretextos” aseguró Jorge Carbajal

Foto: IG @irinabaeva

¿Sara Corrales es la nueva conquista de Soto?

Por otra parte Carbajal habló del video en donde aparecen Gabriel Soto y Sara Corrales bailando y aseguró que este podría ser un “recado” por parte del galán de telenovelas hacia Irina Baeva, pues según el experto en espectáculos el actor en su anterior matrimonio hizo algo similar.

Y es que Jorge Carbajal recordó cuándo Gabriel Soto apareció en la playa con Marjorie de Sousa y aunque negaron que no había una relación sentimental a los pocos meses el galán de telenovelas y su entonces esposa anunciaron su separación.

“¿cómo andaba ahí cargando a la otra mujer y cómo le agarraba casi todo?, y de hecho después de eso vino el divorcio, ¿no?, entonces, ahorita puede ser que con estas cumbias que se echó con Sara pues sea el mensaje para Irina de pues ya ¿no? ya pa’que le damos vueltas…” dijo Jorge Carbajal en su programa En Shock

Mira sus declaraciones a partir del minuto 1:21:20

SIGUE LEYENDO:

Shakira: estas son todas las canciones que le ha dedicado a Piqué

VIDEO: Tenoch Huerta rompe en llanto por culpa de El Escorpión Dorado, esto sucedió

Claudia Martín revela si envió o no indirecta a Andrés Tovar y Maite Perroni luego de su boda

MasterChef Celebrity: ¿Poncho De Nigris revela quién es la ganadora de esta temporada?

bmz