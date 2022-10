Desde Qatar, Irina Baeva derrocha belleza en vaporoso vestido blanco

Irina Baeva dejó a sus millones de fans en Instagram encantados con su más reciente publicación, esto debido a que la guapa actriz compartió un video en el que se le ve luciendo un vaporoso y revelador vestido blanco, con el que derrochó belleza desde Qatar.

La actriz se ha convertido en una de las favoritas en las redes sociales, principalmente la plataforma de Meta, donde comparte una gran cantidad de imágenes de sus atuendos y también de sus proyectos, como lo ha hecho en los últimos días al mostrar imágenes de la ciudad de Doha.

Irina Baeva cautiva en en vestido blanco desde Qatar

La originaria de Rusia compartió con sus millones de fans en Instagram un clip en el que se le observa caminando con los grandes edificios de la ciudad al fondo, luciendo al máximo su belleza y estilo con un vestido que la hace resaltar por su tono claro.

"I will either find a way, or make one" (Encontraré una manera, o haré una), escribió Irina para acompañar las imágenes en las que se observa a la guapa actriz de ojos azules caminando en un sofisticado looks que combina un vestido blanco de tela ligera, que destaca por su espalda baja, con sandalias de tiras y tacón alto.

Aunque Baeva no ha revelado todos los detalles del proyecto que la tiene en Qatar, se cree que podría deberse a que prepara algo para el Mundial de Futbol que se realizará en el mes de noviembre, repitiendo lo que hizo en el 2018 para Televisa, como conductora.

Irina conquistó las redes con su belleza. Foto: IG @irinabaeva

Antes de esta publicación, Irina había compartido hace unos días en Instagram, donde la siguen 3.7 millones de fans, imágenes en las que se dejó ver acompañada de la modelo mexicana María G. Salmón, que actualmente reside en el país de medio oriente, y con quien se espera que haga algunas cápsulas para el evento deportivo.

En las últimas semanas, Baeva y su pareja, el actor Gabriel Soto, se han enfrentado a los rumores de una separación, sin embargo, recientemente la actriz habló al respecto y aseguró que los planes de boda siguen, aunque este nuevo proyecto, lejos de su prometido, vuelve a retrasar su llegada al altar.

La actriz cautiva con sus looks desde Qatar. Foto: IG @irinabaeva

