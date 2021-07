Pedro Infante: Esta fue la vez que Fernando Soler se enfrentó al Ídolo de México

Pedro Infante fue uno de los actores más importantes de la época de Oro del Cine Mexicano. Protagonizó más de 60 películas junto a grandes estrellas de ese tiempo, tales como María Félix, Jorge Negrete, Fernando Soler, entre muchos otros. Aunque es mayormente recordado por sus papeles de comedia, hubo otros personajes que le exigieron mayor demanda actoral.

Tal es el caso de su protagónico en "La oveja Negra", una cinta dirigida por Ismael Rodríguez, cineasta con quien ya había hecho las películas de Nosotros los pobres, Pepe El Toro y Los Tres García. En este largometraje el "ídolo de México" tendría que compartir créditos con uno de los actores más importantes de la época, Fernando Soler.

¿Quién fue Fernando Soler?

Fernando Díaz Pavia -nombre real del artista- fue un actor de cine, radio y televisión; además, fungió como guionista, productor teatral y director cinematográfico. También, era parte de la Dinastía Soler, integrado por sus hermanos Andrés, Irene, Domingo, Gloria, Julián, Elvira y Mercedes, quienes tenían gran renombre en la época del cine.

Soler trabajó junto a grandes luminarias como La Doña, Sara García, Joaquín Pardavé, Ninón Sevilla, Andrea Palma, Gloria Marín, Roberto Cañedo, Arturo de Córdova, entre muchos otros, quienes respetaban su trabajo, ya que era considerado uno de los mayores intérpretes.

Fernando Soler fue parte de la Dinastía Soler

Así se enfrentaron Pedro Infante y Fernando Soler

De acuerdo al director Ismael Rodríguez, a días de comenzar el rodaje Pedro Infante informó que no quería estar en la cinta debido a que estaría junto a Fernando Soler. Según el cineasta, el intérprete de "Cien Años" estaba preocupado de compartir escena con este gran actor de larga trayectoria y renombre.

"Es que trabajar con don Fernando me da mucho miedo. El es un gran actor y yo soy un simple carpintero sin preparación en actuación", citó el director.

Sin embargo, Rodríguez logró convencer al cantante de no abandonar el proyecto, mientras que los consejos de Soler lo ayudaron a interpretar a “Silvano Treviño”, no sólo en "La Oveja Negra", sino también en su secuela "No desearás a la mujer de tu hijo".

La historia se centra en Cruz Treviño Martínez de la Garza y su hijo Silvano Treviño, quienes se ven envueltos en conflictos políticos y de amores, pues ambos compiten por el mandato del pueblo y se enfrentan por la atención de Justina, una mujer que decide salir con el padre de Silvano para vengarse de él por preferir a otra pareja.

