Les salió el tiro por la culata: Lenia Batres

El ambiente en las instalaciones de la SCJN se siente muy tenso, desde que nos registramos, hasta que nos instalamos en la oficina de la ministra Batres para iniciar una entrevista en exclusiva. Ella y toda su ponencia, no son nada queridos por el grupo de la Presidenta Piña.

Hay casa llena, una hora antes de la sesión del Pleno y le comento lo denso del ambiente, pero con una sonrisa me responde que “ya se están haciendo a la idea”. Y sí, en unos meses dejarán sus posiciones siete ministros.

GR.- Puede uno estar de acuerdo o no con la reforma, pero está ya en la Constitución, ¿verdad ministra?

LB.- Así es, y por cierto, la principal función de los ministros es justamente resguardar el contenido de la Carta Magna.

GR.- ¿Cómo ha vivido este último año? Le dijeron de todo.

LB.- En diciembre pasado cumplí un año. Ha sido muy interesante, y ha sido un privilegio vivir este momento histórico. Nunca me imaginé que fuera tan intenso, porque me ha exigido una serie de pronunciamientos, porque justamente cuando fui elegida se presentó una gran reforma al Poder Judicial por parte del entonces Presidente López Obrador.

Mi llegada fue el detonador y estos pronunciamientos han coadyuvado a empujar todo este proceso; eso es lo más importante. Lo demás es anecdótico. Las personas en estos procesos somos lo de menos.

GR.- En los medios, redes, y columnas, se habla de la llegada de un personaje distinto. Hasta la apodan la “ministra del pueblo”. La veo sin joyas, con ropas sencillas, y no viene correteada por guaruras en las calles.

LB.- Así es. Tiene que ver con una concepción del poder. Mi función ha sido conectar con la población, para explicar qué se hace aquí y cómo se hace; y para eso ha sido muy importante quitarme y no asumir la parafernalia. Yo nunca viví así, y no me ha sido nada difícil seguir haciéndolo sin toda esa prepotencia. Eso es muy estorboso para comunicarse con la gente.

GR.- ¿Qué me dice del video, donde se le ve en un conflicto vecinal? ¿Qué efectos cree que tuvo ese archivo que se viralizó?

LB.- Varios personajes, al interpretar el video, ayudaron a vacunar el efecto que buscaban; al entonces Presidente López Obrador se le preguntó en una mañanera sobre el asunto. De inmediato él comento “que se trataba de una ministra que se ve que no es corrupta, porque está en una vecindad, en un lugar muy humilde, en una circunstancia común.”

GR.- ¿Les salió el tiro por la culata a quienes intentaron desprestigiarla con ese video?

LB.- Efectivamente, Gustavo.

+ Esta es apenas una síntesis de la larga charla. Puede verla completa en www.alcaldesygobernadores.mx

COLOFÓN:

+ Plácido Humberto Morales Vázquez, actual titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, busca uno de esos nueve asientos con amplias posibilidades.

+ Bernardo Bátiz, que forma parte del Consejo de la Judicatura Federal, también.

+ Guillermo Valls, quien es el actual presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la tiene casi segura.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

gustavo@gusartelecom.com.mx

X: @GustavoRenteria

EEZ