Elon Musk y los gamers, los narcos y la guerra que viene

EN WASHINGTON Y la Casa Blanca ya se diseña la guerra contra México, que será una combinación de aranceles y de boinas verdes.

Pero en el ínter, enviados de Claudia Sheinbaum traen y llevan mensajes de y a Donald Trump y a su círculo más cercano para evitar que la sangre llegue al río. En Palacio Nacional no quieren eso.

Elon Musk y Marco Rubio. (Créditos: El Heraldo de México)

Trump se ha rodeado de personajes históricamente críticos a las dictaduras latinoamericanas, a los movimientos de la izquierda radical y de lo que es y representa Andrés Manuel López Obrador.

Ahí está el caso del secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o el principal asesor de ésta en Seguridad Nacional, el boina verde Mike Waltz.

Kristi Noem. (Créditos: El Heraldo de México)

Otro militar de carrera y miembro de la inteligencia, Ronald Johnson, será el embajador de Estados Unidos en México, mientras que el feroz policía, Tom Homan, el nuevo “Zar de la Frontera”.

¿Más antimexicanos porque creen que sus gobiernos han protegido a los cárteles de la droga y facilitado el trasiego, sobre todo del fentanilo, y que ahora ocupan posiciones relevantes con Trump?

La candidata a Fiscal General, Pam Bondi; el nuevo director de la CIA, John Ratcliffe, y el nuevo secretario de la Defensa, el recalcitrante conservador, ex presentador de Fox News, Pete Hegseth.

Pam Bondi. (Créditos: El Heraldo de México)

Todos han manifestado su apoyo al Senado y a Trump para que los cárteles mexicanos sean catalogados organizaciones terroristas y, con ello, iniciar una ofensiva utilizando todos los recursos a su alcance.

Y el más importante en nuestros días es la tecnología, y, en específico, la inteligencia artificial, que Estados Unidos ha desplegado magistralmente para combatir, por ejemplo, a los terroristas de Hamas.

Con esa tecnología que le provee a Israel, el régimen de Benjamín Netanyahu ubicó y mató en julio del año pasado a Ismail Haniya en un ataque quirúrgico con drones en la ciudad de Teherán.

Las guerras de hoy son con inteligencia tecnológica y drones, y para una buena batería de drones se necesita una robusta infraestructura satelital, en la que no hay que perder de vista a un personaje y facilitador clave. Ismail Haniya. (Créditos: El Heraldo de México)

Se trata del cada día más controversial e influyente Elon Musk, el principal financiador de la campaña y que llevó a la Presidencia a Trump, y que hoy juega el papel de una especie de CFO (Chief Financial Officer) del nuevo gobierno de Estados Unidos.

Él es el principal gamer del mundo y que con cuyas empresas, SpaceX, llamada a quedarse con la NASA; Starlink, proveedor de internet con una constelación de tres mil satélites de órbita baja, y xAI en inteligencia artificial (IA), busca convertirse en el “Zar tecnológico” de Trump.

“El nazi sudafricano”, como ya le dicen, desde su posición política privilegiada, busca ganarle la carrera tecnológica y de la IA a Google, de Sundar Pichai; Oracle, de Larry Ellison; Meta, de Mark Zuckerberg; Apple, de Tim Cook; y Amazon, de Jeff Bezos, todos en primera fila en la juramentación de Tump hace exactamente una semana. Larry Ellison. (Créditos: El Heraldo de México)

Se trata de la oligarquía tecnológica capaz de destruir democracias, como advirtió en su discurso de despedida Joe Biden, y acabar con soberanías de países como México, a partir de una guerra contra los narcotraficantes, los nuevos terroristas, en nombre de la seguridad nacional.

VECINO ENERGY PARTNERS, empresa que forma parte de EnCap Flatrock Midstream, desarrollará un sistema de almacenamiento subterráneo de gas natural en Piedras Pintas, en el condado de Duval, Texas. La firma se alió a DRW Energy Trading, que dirige aquí Nuria Lozano. Los terrenos y sus derechos minerales asociados permitirán almacenar hasta 50 mil millones de pies cúbicos de gas natural de alta facilidad de suministro. La primera etapa del proyecto contempla la construcción de dos cavernas y un gasoducto recién construido de 40 millas que llega a una de las principales zonas de donde se abastece México de este energético (Agua Dulce). Piedras Pintas Salt Dome será el almacenamiento de GN en domos de sal más cercano a Corpus Christi y México. Se espera que inicie operaciones entre 2028 y 2029. Su ubicación estratégica ayudará a garantizar el suministro de gas natural en la región noreste de la república, en concordancia con el “Plan México” con el que se busca atraer inversiones. Y es que el gas natural resulta fundamental para la operación de diferentes industrias que, desde la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard se busca impulsar. Asimismo, las instalaciones en Texas vendrían a fortalecer la seguridad energética de México en momentos de alta demanda para evitar desabasto, como ha experimentado la CFE, a cargo de Emilia Calleja, en meses pasados. La participación de DRW Energy Trading será clave por ser el cliente ancla del proyecto y comercializador en el sur de Texas, así como por su profundo conocimiento del mercado. Nuria Lozano. (Créditos: El Heraldo de México)

NO HAY PLAZO que no se cumpla. La noche comienza para los empresarios que operan campos de golf en el Estado de México ya que este año vencieron varias concesiones de pozos de agua y, por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez, no se renovaron los permisos para su explotación. Además, las concesiones otorgadas en administraciones anteriores están bajo revisión, pues la Comisión Nacional del Agua, que comanda Efraín Morales, informó que la temporada de sequía durará seis meses y priorizó el uso del líquido para el consumo humano. Así, y aunque algunos campos cuentan con plantas de reciclaje, la realidad es que, según datos de oficiales, estos complejos utilizan aproximadamente 8.05 millones de metros cúbicos de aguas nacionales al año (equivalente a 253 litros por segundo) para riego. Esto contrasta con colonias vecinas que pasan meses sin recibir un suministro adecuado, lo que obliga a sus habitantes a depender de pipas para cubrir sus necesidades. Ante este panorama, las autoridades estatales plantean redirigir los pozos hacia los fraccionamientos, mientras los dueños de campos de golf deberán cubrir elevados costos por el agua reciclada. Así que mucho ojo para los socios, porque seguramente impactará en los costos de campos como el Club de Golf La Hacienda, el Club de Golf Bellavista, el Club de Golf Avándaro, el Club Campestre Chiluca y la Casa Club Bosque Real. Delfina Gómez. (Créditos: El Heraldo de México)

A LO LARGO del presente año, la empresa Sedegral Seguridad Privada, Defensa en General estará a cargo del servicio de seguridad y vigilancia de las distintas instalaciones del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que dirige Alan Tarsicio Cruz, una labor que se llevará a cabo en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El contrato de licitación pública con número FIT-GARMOP-ADQ-3-LP-25 ampara un monto de servicios superior a los 98 millones de pesos. En diversas ocasiones se ha señalado como apoderado de la empresa a Óscar Audomaro Martínez Hernández, hijo del general en retiro y ex titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata. A su vez, la compañía ha sido catalogada como una de las favoritas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que incluso destaca que el SAT le perdonó multas de cientos de miles de pesos.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL