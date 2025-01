Sheinbaum y Morena van contra la burocracia y el nepotismo

En unos cuantos días, para ser exactos el 1 de febrero, arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y, entre otros temas, Morena y sus aliados tendrán en su lista de prioridades las reformas electoral y contra el nepotismo.

Se trata de asuntos que dejó como herencia el expresidente López Obrador; sin embargo, los proyectos contienen propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien giró instrucciones para materializarlas de inmediato.

La mandataria quiere corregir las anomalías que hay en torno a la ley electoral: el financiamiento excesivo a los partidos, adelgazar la estructura burocrática del INE, cancelar la reelección en algunas posiciones e impedir que los cargos de elección popular se hereden entre parientes.

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, son las responsables de cabildear y lograr que la Cámara y el Senado las aprueben cuanto antes.

Aprovecharán que este año sólo hay elecciones para renovar alcaldías en Veracruz y Durango (sin contar la elección judicial) para materializar el proyecto, cuyo espíritu central es lograr que México deje de tener unas de las elecciones más caras del mundo.

Quieren poner un límite a los partidos millonarios e impedir que los cargos siempre queden entre las mismas familias y grupos.

Al preguntarle sobre la ley contra el nepotismo, por ejemplo, Luisa María Alcalde me dijo que no lleva dedicatoria y que, por ahora, sólo buscan que los cargos no se hereden de un periodo a otro.

Es decir, legisladores, alcaldes o gobernadores estarían impedidos para entregar la estafeta a un familiar en línea directa: esposos, hermanos o hijos.

Sólo por mencionar algunos casos, en este supuesto se encuentran algunos gobernadores, como el de San Luis Potosí, Ricardo “El Pollo” Gallardo, quien ha tratado de impulsar a su esposa, Ruth Miriam González, para que sea su sucesora en 2027.

No es una suposición. En las elecciones pasadas “traicionó” a Morena y la impuso como candidata al Senado, donde se encuentra ella en este momento.

Otro caso es el de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien llegó a esa posición después de que su padre, Félix Salgado, fuera sacado de la contienda. Ahora han dicho a sus cercanos que él buscaría la gubernatura en dos años.

Zacatecas es otro ejemplo. Más allá del respaldo que pueda darle el gobernador David Monreal a su hermano Saúl, para 2027, el más chico de la familia Monreal Ávila, actual senador, es uno de los que está mejor posicionados en las encuestas.

Sin embargo, eso no será suficiente. Si se aprueba la nueva ley, estaría impedido para relevar a su hermano. Y los Monreal tendrían que echar mano de alguien más. Incluso, se dice que, si es mujer, la primera en la lista es la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río.

Todo eso y más (como la reducción en el número de diputados y senadores) se definirá en cuanto arranque el nuevo periodo en el Congreso. Lo cierto es que la presidenta Sheinbaum ya tiene una agenda muy clara.

***

EN SU MOMENTO, MÉXICO tomará medidas para defender al empresario Carlos Slim de las acusaciones promovidas en su contra por el empresario estadounidense, Elon Musk.

En Palacio Nacional creen que detrás de los ataques hay una rivalidad de negocios, y eso es natural cuando existe competencia comercial. Sin embargo, lo que no se vale es que haga acusaciones sin sustento, ya que no existe una sola investigación en contra de Slim, ni en México ni en EU.

La presidenta Sheinbaum lo dijo con todas sus letras: es falso que esté vinculado con actos de corrupción o con el crimen organizado. “Fue una bajeza lo que hizo el dueño de Tesla”, se escuchó en el gobierno.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En México, el nepotismo no se hereda... ¡se negocia!”

