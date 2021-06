Pedro Infante: Chachita NO quería asistir al homenaje del Ídolo de México por esta razón

Pedro Infante tuvo muchas películas importantes durante la época de Oro del Cine Mexicano, pero una de las más importantes fue la trilogía de "Nosotros Los Pobres", "Ustedes los ricos" y "Pepe El Toro", cintas que se volvieron un clásico del séptimo arte nacional.

En ellas compartió créditos con varios artistas, pero las que más destacaron fueron Blanca Estela Pavón, con quien hizo la dupla perfecta, y Evita Muñoz "Chachita", joven que con su personaje se ganó el cariño del público y también de El Ídolo de México.

A pesar de que Chachita tuvo una buena relación con el intérprete de Amorcito Corazón, la actriz se negó a participar en algunos de los homenajes póstumos, en donde reconocían la trayectoria artística del actor sinaloense, quien falleció en un accidente aéreo en 1957.

¿Chachita no quería a Pedro Infante?

Durante la conmemoración de los 50 años del aniversario luctuoso del ídolo del Guamuchil, Evita Muñoz se negó a participar en los diferentes eventos que se hicieron para el cantante y en una entrevista para medios confesó la razón de esta negativa que en su momento conmocionó a los fans de Infante.

En una entrevista en 2007, la actriz dio a conocer que casi no le gustaba hablar de Pedro Infante, pues dijo que cada vez que hacía un recuento de su trabajo, siempre le preguntaban por el intérprete de Tizoc.

Sin embargo, reconoció que su trayectoria no estaría completa si no hubiera trabajado con íconos del cine como Jorge Negrete y por supuesto, Infante. Y aclaró que si no le gustaba hablar de él era porque no le agradaba intervenir en cosas que no eran ciertas del actor.

"Pero no me gusta intervenir en cosas que se cuentan de él y que no son ciertas, son puras mentiras", dijo la actriz, quien agregó que ella era una de las pocas personas que sabe la verdadera historia del ídolo, ya que era amiga de Pedro Infante, pues hasta fue madrina de una de sus hijas: Irma, producto de la relación que el actor sostuvo con Irma Dorantes.

Evita Muñóz falleció 23 de agosto de 2016 en la Ciudad de México, dejando un gran legado en la televisión y el cine nacional.

Evita Muñoz "Chachita" hizo cine, televisión y teatro Foto: Cuartoscuro

mfa