Padre de Octavio Ocaña responde a las acusaciones contra Nerea Godínez: “Se desvió y es su ped...”

El padre del actor de “Vecinos”, Octavio Pérez, habló sobre los ataques en redes sociales a su nuera Nerea Godínez, así como de las acusaciones en las que la vinculan con la muerte de Octavio Ocaña el pasado 29 de octubre.

Nerea Godínez compartía fotografías y momentos inéditos de su relación con el actor, sin embargo, decidió eliminar sus redes sociales tras recibir una lluvia de ataques por parte de los internadas quienes aseguraban que buscaba fama y atención.

Además, la joven fue señalada por un supuesto vidente en redes sociales de estar vinculada a la muerte de Octavo Ocaña, algo que Godínez negó y arremetió asegurando que trata de mentiras y “manipulación”.

Octavio Ocaña y su prometida Nerea Godínez. Foto: Instagram

Don Octavio fue cuestionado sobre el tema en entrevista para la revista TVNotas, donde aseguró que su familia quiere mucho a su nuera pero que la joven no ha sabido contestar a los señalamientos de los fans.

“Siento que no se debe enganchar, en mi red tengo 150 mil seguidores, subo cosas de mi hijo con el afán de hacerle reconocimiento. En el caso de mi nuera, ella le contesta a la gente, se las mienta y obviamente así no deben ser las cosas, pero ella se desvió y es su ped…”, dijo el padre del actor.

Aclaro que su nueva no está involucrada en la muerte de su hijo, pero que con las publicaciones y entrevistas ha llamado la atención del público que “se la está acabado”, por lo que pidió que no se meta más para crear controversia en algo deben tratar él, su esposa e hijas.

Octavio Pérez consideró vengarse

El padre de Octavio Ocaña reveló que cuando supo de la muerte de su hijo consideró hacer justicia por mano propia y vengarlo, sin embargo, dijo no ser un asesino y por eso buscará justicia.

Al principio sí, tenía mucho coraje, a mí me pueden investigar, soy un hombre trabajador, no soy asesino. La cabeza se me llenó de coraje, pero, ¿matarlos? No ganaría nada, yo los quiero ver hundidos en la cárcel”, dijo Octavio Pérez.

Sobre las imágenes que surgieron en redes sociales en donde se puede ver al actor consumiendo bebidas alcohólicas y drogas, Octavio Pérez señaló en entrevista para TVNotas que eso no es algo que le importe.

