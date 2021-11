Así fue el día en que Tristán, el hijo de Yahir conquistó a millones con su tierna participación en “La Academia”

Actualmente, Yahir Otton Parra, mejor conocido solamente como Yahir, se encuentra atravesando una de las situaciones más difíciles de su vida, pues su hijo mayor Tristán Parra nuevamente recayó en las adicciones y además ingresó a la industria de videos para adultos.

Ante esta situación, Yahir ha sido muy transparente con los medios de comunicación y ha compartido su sentir como padre, y asegura que se encuentra destrozado al ver que luego de muchos esfuerzos Tristán, su primogénito nuevamente se encuentra inmerso en las drogas.

Recientemente, en entrevista para Ventaneando, Yahir reveló que la última vez que habló con su hijo mayor él le pidió que lo aceptara con todo y sus adicciones y su nuevo gusto por crear contenido para adultos, pero el ex académico aseguró que él no puede hacerlo debido a que sus valores no se lo permiten, además que eso no fue lo que él le enseñó.

“La última vez que hablé con él me dijo que aceptara todo esto, pero no puedo aceptarlo por tantas cosas y por mis valores. Esto no es el mundo que yo le enseñé. Yo siempre le enseñé el amor a la familia y a estar unidos”. Dijo Yahir para Ventaneando

Pese a toda la situación, Yahir asegura que el ama y apoyará a su hijo cuándo éste decida alejarse del mundo de las drogas, entonces él y toda su familia le darán su apoyo incondicional, pues en este momento es su prioridad ya que desea que pronto acabe esta pesadilla y su hijo nuevamente este limpio de toda droga.

Tristán en La Academia

Si bien, Yahir es una figura pública y el bienestar de su hijo es de interés para los seguidores del cantante, Tristán supo ganarse el cariño del público desde que era tan solo un pequeño niño.

Y es que Tristán hizo sus primeras apariciones públicas, cuando su famoso padre estaba en la búsqueda de su sueño al interior del reality show musical “La Academia”, en donde Yahir pasó varios meses sin ver a su familia pero durante uno de los conciertos el sonorense recibió la visita inesperada de su primogénito.

Desde entonces, Tristán llamó la atención de propios y extraños, y claro, se ganó el corazón de millones de seguidores que apoyaron no sólo a su padre sino a cualquiera de los alumnos de La Academia.

Tristán no sólo estuvo esa noche en el concierto, sino que pasó unos días dentro de la casa de La Academia en donde los compañeros de Yahir se volvieron sus tíos y cuidaron y disfrutaron del pequeño niño rubio de ojos grandes.

Tristán en Ventaneando

Pero las apariciones de Tristán no habían terminado, pues luego de terminar La Academia, su famoso padre comenzó a trabajar inmediatamente pues lanzó su disco como solista y además protagonizó varias telenovelas en TV Azteca.

Y justamente durante la promoción de sus nuevos proyectos profesionales, Yahir acudió a una entrevista a Ventaneando acompañado de su hermoso y muy travieso hijo Tristán, quien le robó cámara a su papá pues quería salir en todo momento a cuadro.

Esta forma de ser tan divertida y traviesa de Tristán robó el corazón de los conductores de Ventaneando, en especial el de su titular Pati Chapoy quien no dejó de sorprenderse lo grande y hermoso que estaba el hijo de Yahir.

SIGUE LEYENDO:

¡De La Academia a “Scream 5”! Conoce a Melissa Barrera, la actriz mexicana que aparece en la peli de terror

El motivo que OBLIGÓ a Víctor García para alejarse de la música: VIDEO