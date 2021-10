El motivo que OBLIGÓ a Víctor García para alejarse de la música: VIDEO

Víctor García fue uno de los participantes más queridos y reconocidos de la primera generación de “La Academia”, concurso de canto de TV Azteca, en el que quedó en segundo lugar y que le permitió abrirse camino en el mundo de la farándula, sin embargo, con el paso de los años su carrera como cantante se fue desvaneciendo sin dar muchas explicaciones y hoy, a poco más de 19 años de su incursión en “La Academia”, Víctor García reveló el motivo que lo obligó a alejarse de la música.

Fue durante una entrevista para el programa de Unicable llamado “Miembros al aire” donde Víctor García anunció su regreso triunfal a la música, además, contó cómo fue su experiencia en los medios, la cual, aseguró no le resultó difícil pues se considera una persona con talento natural para estar en el medio del espectáculo, no obstante, recordó que la idea de estar dentro de la farándula no fue del agrado de su padre, por lo que fue un problema con el que tuvo que lidiar.

Posteriormente, Víctor García fue cuestionado por el motivo por el que dejó la música si tenía un gran potencial dentro de la industria musical, por lo que el cantante señaló que fueron los múltiples compromisos que tenía con TV Azteca lo que finalmente terminaron por obligarlo a dejar los escenarios a un lado.

“Yo entré a un reality relacionado con la música, obviamente entré a una televisora donde su prioridad eran las novelas, el entretenimiento, pero de acuerdo a las novelas. Yo salgo de este reality e inmediatamente me meto a una novela, firmo con una compañía y empiezo a hacer novela de protagónico y disco… cinco novelas seguiditas y realmente no le pude dar seguimiento a la música, pese a que yo ganaba más de la música que de en las novelas”, explicó Víctor García.

Comparte su experiencia con Juan Gabriel

Otro de los temas de los que se hablaron en “Miembros al aire” fue sobre lo que significó para Víctor García haber trabajando junto a Juan Gabriel en la película “¿Qué le dijiste a Dios?”, por lo que el ex participante de “La Academia” recordó con cariño al “Divo de Juárez”.

“Fue una experiencia bien padre, porque de hecho, fue una de las cosas que me hizo reflexionar para reincorporarme de forma exclusiva a la música y fui tres veces a la casa de Juan Gabriel y pues es un ícono, imagínate ver algo que es el resultado del trabajo, esfuerzo y dedicación”, señaló el cantante que participó en múltiples producciones de TV Azteca.

Actualmente, Víctor García tiene 46 años de edad y se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado “Lógica y contradicción”, no obstante, se espera que en los siguientes días revele la fecha de su nuevo álbum que marcará su regreso formal a la música luego de más de 10 años sin haber lanzado un disco.

