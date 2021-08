Juan Gabriel y Netflix en la película musical que se compone con las canciones del "Divo de Juárez"

Se cumplen ya cinco años sin Juan Gabriel, sin "El Divo de Juárez", el hombre que inmortalizó varias frases que al menos una vez en la vida hemos aplicado, dependiendo la situación; y quien nos hizo recordar siempre que "lo que se ve no se juzga". El nacido en Michoacán no ha dejado de estar en los titulares y en los principales programas del espectáculo, pues tras el anuncio de su muerte, los rumores de que se ha tratado de una farsa no paran, éstos auspiciados principalmente por su exmánager Joaquín Muñoz, quien en sus más recientes declaraciones ha dicho que el compositor de "¿por qué me haces llorar?" reaparecerá en menos de un año.

A pesar de tanta especulación, lo cierto es que la cultura popular mexicana extraña a uno de sus personajes más representativos en el mundo, un hombre que pudo dar espectáculo enfundado en un traje de lentejuelas sobre el escenario del Palacio de Bellas Artes y hacer que el público se pusiera de pie, que usó trajes rosas y botas de plástico para cantar con mariachi y a quien los más grandes, llámense Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Chavela Vargas, José José y un largo etcétera, le han cantado.

Juan Gabriel y el cine

Si hay algo que no le hizo justicia al cantautor fue el cine, las películas en las que participó fueron un "churro", no sólo porque él no era lo que se pueda decir un gran actor, sino porque la producción, la dirección y sobre todo la historia no llenaban, de hecho la mejor participación de su figura, hasta el momento, ha sido en una serie que se estrenó apenas unos meses antes de su fallecimiento: "Hasta que te conocí" donde el hijo predilecto de Ciudad Juárez es interpretado por el actor colombiano Julián Román y cuenta la biografía del Divo.

Sin embargo, hay otro trabajo cinematográfico que Alberto Aguilera Valadez pudo ver en la pantalla grande y que está influenciado por su figura, se trata de "¿Que le dijste a Dios", un musical con sus canciones, las más populares, que se puede tratar de una emulación a grandes producciones del estilo como "Mama Mía".

Juan Gabriel en Netflix

¿Qué le dijiste a Dios? está escrita y dirigida por Teresa Suárez, y trata de una historia de "whitexicans", mujeres ricas y blancas que se siente con la libertad de humillar y despreciar a su servicio doméstico, personajes que emprenden una venganza en contra de sus opresoras y todo ello musicalizado por "Juanga".

La producción cuenta con la participación de actores como Mark Tatcher, Erika de la Rosa, Mar Contreras, Víctor García, Regina Orozco y por supuesto Juan Gabriel.

Ya lo dijimos, el cine no le hace el correcto homenaje a Juan Gabriel, pero sin duda ¿Qué le dijiste a Dios? es mejor película en la que interviene el ídolo.