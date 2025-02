¡Adiós racha! Duolingo anuncia la "muerte" de su icónica mascota

Duolingo es una de las plataformas más destacadas para el aprendizaje de idiomas en el mundo, su icónica mascota dejó huella en los suscriptores no sólo por ser guía en las lecciones sino por la manera en la que comenzó a interactuar fuera de la aplicación a través de redes sociales. Por ello, la noticia de su "muerte" generó gran alboroto entre los internautas que cuestionaron lo que ocurriría desde ahora.

La noticia de inmediato se hizo viral en redes sociales, a través de las cuales la plataforma hizo el anuncio con un comunicado en el que aseguran que están colaborando con las "autoridades" para descubrir lo que le ocurrió a su icónico búho verde. Además, difundieron un video en el que dos personajes más de la aplicación cargan un ataúd para después transportarlo en una camioneta negra, todo acompañado de la canción de la serie animada "Dora la exploradora".

Duolingo anuncia la muerte de su icónica mascota. Foto: X @duolingo

La mañana de este 11 de febrero Duolingo dio a conocer que Duo, su mascota, "falleció", esto tan sólo unas semanas después de que dieran a conocer su desaparición y la desesperada búsqueda que habían comenzado para dar con su paradero. La campaña tuvo tal impacto que, incluso, Kim de Anda, la Directora de Marketing regional de Duolingo español salió a compartir la noticia.

“Con gran pesar les informamos que Duo, formalmente conocido como The Duolingo Owl, está muerto. Las autoridades están investigando actualmente la causa de su muerte y estamos cooperando plenamente. Para ser honesto, probablemente murió esperando que usted hiciera su lección, pero, ¿qué sabemos?”, se lee en el comunicado.

Añadieron que podría haber tenido enemigos, por lo que, entre bromas, pidieron a los internautas no dejar comentarios negativos contra Duo: “Somos conscientes de que tenía muchos enemigos, pero le pedimos amablemente que se abstenga de compartir en los comentarios por qué lo odia. Si desea compartirlo, incluya también su número de tarjeta de crédito para que podamos registrarlo automáticamente en Duolingo Max en su memoria”.

Duolingo se burla de Drake

Una de las últimas publicaciones de Duolingo con su mascota fue tras el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl 2025 en el que Kendrick Lamar arremetió contra Drake haciendo evidente la rivalidad que existe entre ellos. Y es que el rapero hizo referencias al también cantante llamándolo "ped**ilo" e interpretando el tema "Not Like Us" que es una tiradera en la que menciona sus grandes polémicas.

"Say Drake", se lee en el mensaje que compartió Duolingo en su cuenta de X, antes Twitter, junto a una imagen del búho verde realizando pasos similares a los que la tenista Serena Williams hizo durante su breve participación en el show del medio tiempo. Hasta el momento la plataforma no ha informado lo que sucederá con el lugar que ocupaba su mascota, algo que genera incertidumbre entre los suscriptores.

