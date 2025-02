¡No sólo es Macario Martínez! Joven se hace viral por su trabajo limpiando camiones sin dejar el sueño de ser cantante

Macario Martínez se ha convertido en el nombre más sonado en México, pues el joven logró contar su historia y pasión por la música gracias a TikTok, donde dejaba ver cómo mientras no perdía el sueño de convertirse en cantante, se dedicaba con mucha pasión y cariño a su trabajo en un camión de basura, donde sus compañeros no dudaron en darle su apoyo para que siguiera cumpliendo su sueño. Y así fue. Pues de las redes sociales pasó al radio y a la televisión para hablar de su proyecto musical, mismo que ya le permitió dejar su trabajo en las calles de la CDMX para dedicarse a la música.

Sin embargo, el caso del intérprete de "Sueña lindo, corazón" no es el único que demuestra que los jóvenes mexicanos tienen mucho talento, ya que a raíz de su historia otros talentos han comenzado a hablar sobre sus metas en distintos ámbitos, incluyendo la música y con la esperanza de que más gente los conozca para poder seguir acumulando éxito. Ha sido tanta la novedad que incluso en redes ya llaman el "efecto Macario" a quienes están haciéndose virales tras contar cómo mientras intentan cumplir sus sueños, trabajan en empleos muy alejados a lo que esperan ser, uno de ellos es un chico que limpia camiones.

En TikTok está creciendo el caso de Lucio, un joven cantante mexicano que aprovechó que su colega de un género musical completamente distinto alcanzó el éxito para intentar tener sus propios resultados. De acuerdo con lo que contó, a ellos no sólo los une las ganas de hacer música y vivir de ello, sino también un trabajo en la limpieza; mientras que Macario Martínez trabajaba en un camión de basura, este nuevo creador de contenido, hace la limpieza pero de los camiones y microbuses de la CDMX.

"No seré barrendero ni llamarme Macario Martínez, pero igual limpio y hago música. Nada más que yo hago trap mexicano y limpio los camiones", escribió en su video más viral de TikTok, en el que Lucio también se nombró como un "artista oculto".

Así presume su trabajo. (Foto: TikTok @flay_papi_official)

¿Quién es Lucio o Flya Papi?, el mexicano que quiere cumplir su sueño como Macario Martínez

El joven de corta edad se identifica en Instagram como Lucio Shash Santander; sin embargo, su nombre artístico tiene un reflejo más real sobre el género musical en el que ya inició su propio proyecto y con el que busca hacer historia. Como cantante de trap Lucio se nombra Flya Papi; hasta ahora en redes sociales a penas alcanza 3 mil seguidores, aunque su video más viral de TikTok ya acumula casi 300 mil reproducciones y allí ya suena su canción "Cómo lo haces tú".

Su interés en la música está en el RnB y el traplatino con canciones que ya están disponibles en SoundCloud y Spotify; algunos de los títulos de sus temas son "Lo que me impide amar", "Ojalá you'll stay", "Todos somos peces" y "Arraigado a lo que amo". Luego de hacerse viral en redes sociales, ha continuado exponiendo sus lanzamientos y poco a poco comienzan a tener apoyo entre los melómanos.

"Gracias a todos por 70k en mi penúltimo TikTok y por todo el apoyo en mis canciones; ojalá esto no sea un sueño y si lo s, que no despierte de ello", escribió hace unas horas.

Por su parte, internautas le han dejado en la sección de comentarios mensajes motivadores para que no abandone su sueño en la música: "me encanta este efecto Macario que está sacando a todos estos talentos que están por ahí escondidos y que pueden hacerse virales", "todo el éxito", "sean felices sin envidiar, solo muestra tu talento y listo", "me siguen saliendo videos de desconocidos con un shingo de talento" y "también te vamos a volver famoso".

