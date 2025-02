Reseña del primer hands on de South of Midnight: Una fórmula gótica y mágica con mucho potencial

Anunciado hace un par de años, South of Midnight es la nueva aventura de Compulsion Games, estudio reconocido por We Happy Few. Ahora de la mano de Xbox Game Studios, este nuevo título busca sumergirnos en un mundo inspirado en el folklore del Deep South de Estados Unidos, con una estética que imita la animación stop-motion y una narrativa centrada en la magia, la sanación de traumas y algunas criaturas mitológicas. Tuvimos la oportunidad de probar el juego en el Microsoft Experience Center de Nueva York y aquí te contamos nuestras impresiones.

Una historia en la encrucijada entre la realidad y el folklore

La protagonista, Hazel, es una joven que tras un huracán se separa de su madre y descubre que es una "Tejedora", una especie de mística capaz de percibir y sanar las heridas espirituales del mundo. A medida que avanza su viaje, conocerá a personajes legendarios, como un pez parlante atrapado por un árbol con un pasado tormentoso, y se enfrentará a los "Haints", criaturas nacidas del dolor y el sufrimiento humano. Que aquí me gustaría aprovechar y mencionar que el trabajo de los actores de voz en inglés es espectacular, las voces están muy bien escogidas y las intenciones bien dirigidas.

South of Midnight es un juego de aventuras, que aunque es lineal, hay zonas opcionales que recompensan la curiosidad Foto: Cortesía

Uno de los momentos más impactantes de nuestra sesión de juego fue la resolución de la historia de Benji y Rhubarb, dos hermanos que sufrieron el rechazo de su comunidad. A través de mecánicas de recolección de memorias y enfrentamientos con Haints, Hazel logra ayudar a Benji a encontrar la paz. Este tipo de narrativa refuerza el enfoque emocional del juego, convirtiéndolo en una experiencia más profunda de lo que aparenta en un inicio.

Jugabilidad: magia, exploración y combate

South of Midnight es un juego de aventuras, que aunque es lineal, hay zonas opcionales que recompensan la curiosidad con mejoras para Hazel. En nuestra sesión jugamos el Capítulo 3, una parte temprana del juego que ya permitía probar varias habilidades sin pasar por un tutorial extenso.

Hazel puede desbloquear habilidades como el doble salto, el planeo y el correr por paredes, lo que mejora la uidez del movimiento. El combate esta basado en ataques con sus "Hooks" (dos cuchillas inspiradas en husos de hilar) y su magia de Tejedora, Hazel puede empujar y atraer enemigos con hilos mágicos. Esto permite estrategias interesantes, como lanzar enemigos explosivos contra sus aliados o atrapar a los Haints en una prisión etérea temporal, aquí no tenemos parry ni bloqueos, así que hacer dodge será sumamente importante para esquivar los ataques.

El sonido también brilla, en especial su banda sonora, que combina guitarras al estilo del blues y coros gospel Foto: Cortesía

Se mencionó que en niveles posteriores aparecerán jefes más grandes y hechizos como Crouton, un pequeño muñeco de trapo que podrá inltrarse en lugares inaccesibles y manipular enemigos, pero esto no estuvo presente en nuestra demostración y a pesar de eso para todos los asistentes Crouton se volvió un enternecedor acompañante que sin duda queremos conocer.

Arte y Sonido: Una Obra Artesanal con un Toque de Góspel

Uno de los mayores aciertos del juego es su estética. Inspirada en el stop-motion, la dirección artística logra un equilibrio entre lo oscuro y lo caricaturesco, evocando obras como Coraline o incluso Wallace y Gromit. El juego sí corre a 60 FPS pero su animación deliberadamente fragmentada le da un estilo único que para muchos puritanos podría hacer parecer que el juego no uye debidamente, así que para quienes no disfruten de este efecto, hay una opción para desactivarlo.

El sonido también brilla, en especial su banda sonora, que combina guitarras al estilo del blues y coros gospel con momentos en los que la música se convierte en parte de la historia. Un ejemplo memorable fue un segmento en el que una canción narraba los eventos en tiempo real, un detalle que añade una capa de inmersión pocas veces vista en videojuegos, esto aunado a unas voces entrañables hacen que en mi opinion, necesite ese soundtrack en alguna plataforma de música lo antes posible.

Accesibilidad y optimización

Compulsion Games ha puesto un énfasis notable en la accesibilidad. Hay opciones para ajustar la dicultad, modicar la velocidad de la cámara, aumentar el tamaño del texto y hasta saltar secuencias de persecución. Además insisto, si la estética stop-motion no es de tu agrado, puedes desactivarla durante el juego.

Las estéticas llamativas y las mecánicas de exploración con un toque de magia, este juego de entre 10 y 12 horas podría sorprenderte Foto: Cortesía

En términos técnicos, la versión que probamos aún necesita optimización. Notamos algunas temas, pero el equipo nos aseguró que están trabajando en mejorar el rendimiento antes del lanzamiento en abril.

Stop Motion de la mano de Clyde Henry Productions

Dentro de la experiencia en el el Microsoft Experience Center de Nueva York pudimos conocer al equipo de Clyde Henry Productions quienes fueron ayuda fundamental para la realización de este videojuego, mismos que nos contaron el proceso que hicieron para hacer la escena del principio del juego, por que sí, esa escena es stop motion real, con muñecos reales que pudimos tocar y conocer.

Conclusión: Un folktale con gran potencial

South of Midnight es una propuesta fresca dentro del género de aventuras. Su dirección artística, inspiración en el folklore del sur de Estados Unidos y su narrativa cargada de emoción lo hacen destacar.

Antes de concluir me gustaría incluir una anécdota que viví en el evento. Dentro de la tienda de Microsoft había tres empleados del Deep South de Estados Unidos, a quienes uno de los PRs invito a conocer la estética del juego, y una de ellas, una señora de edad avanzada quien confesó que llevaba mucho tiempo sin jugar videojuegos lo vio y se conmovió, comenzó a platicarme historias del bayou en el que creció y como era idéntico en el videojuego y concluyo diciéndole al equipo de Compulsion “este videojuego revivió y llenó de ilusión a la gamer que vive en mi".

Si eres fan de las historias bien contadas, las estéticas llamativas y las mecánicas de exploración con un toque de magia, este juego de entre 10 y 12 horas podría sorprenderte. South of Midnight se lanza en abril de 2025 y estará disponible desde el día uno en Game Pass. Estaremos atentos a cómo evoluciona en su versión final.

