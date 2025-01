¿Qué son las listas personalizadas de WhatsApp y cómo usarlas en nuestros chats?

La comunicación y la vida se nos ha hecho mucho más sencilla desde que existe WhatsApp, pues con esta aplicación de mensajería podemos estar en contacto con nuestra familia, amigos y compañeros del trabajo, esto sin importar si estamos a unos cuantos metros de distancia o incluso si son fronteras las que nos separan. Si bien todos conocemos las funciones básicas de enviar mensajes, grabar audios o videos y enviar fotos, hay muchas herramientas ocultas dentro de la app que te harán la vida todavía más fácil.

Una de ellas son las listas personalizadas que cumplen con la función de facilitarnos la búsqueda entre nuestros contactos y chats abiertos, y es que cuántas veces no te ha pasado que buscas un chat en particular para contactar a alguien o buscar un mensaje que te ayude a recordar un dato importante, ¡pero por más que buscas, no lo encuentras! Esto es más común de lo que te imaginas, ya que entre las conversaciones con amigos, familia y los múltiples grupo (incluyendo la larga lista a la que perteneces en el trabajo), hacen imposible esta tarea.

Afortunadamente, WhatsApp desarrolló una función que facilita todo lo anterior; desde finales del año pasado la app perteneciente a Meta, antes Facebook, presentó las listas personalizadas y con ello crear las categorías que tú necesites y hacerlo de acuerdo a tus intereses. Por ejemplo, puedes crear una lista exclusiva para identificar a tu grupo de amigos más cercanos, o bien, para tus familiares y contactos el trabajo.

Y si no sabes cómo funcionan o cómo crearlas, ¡te enseñamos a usarlas!, ya que es mucho más fácil de lo que te imaginas y con ello también se te facilitará encontrar en esos momentos de urgencia, los chats que necesitas encontrar con mayor facilidad, pues estamos seguros que incluso usando la herramienta de la lupa para buscar un contacto en específico, te has topado con que no sabes ni cómo guardaste el contacto de la persona que buscas.

Aprende a usar todas las funciones de la app. (Foto: Pexels)

¿Cómo hacer una lista en WhatsApp WhatsApp?

Hacer las listas personalizadas de WhatsApp es más fácil de lo que te imaginas, pues sólo necesitas saber qué organización quieres tener, ya que puede agregar cuantas listas necesites, por ejemplo, enfocándolas a tu trabajo, a los grupos y chats de personas del trabajo, a la familia, amigos y otros intereses como pueden ser los conocidos del gym al que vas o si eres emprendedor, de tus clientes más frecuentes.

Abre WhatsApp en tu celular. En la parte superior, justo debajo de la barra de buscar/preguntarle a la IA de Meta encontrarás una barra con las opciones Todo, No leídos, Favoritos, Grupos y un signo de +. Dale clic a esta última. Te aparecerá una opción de "Nueva lista" a la que le tendrás que poner un nombre, por ejemplo. trabajo, amigos o familia; también puedes ponerle un emoji. Una vez listo lo anterior ale clic a "Añadir personas o grupos". Después selecciona los contactos que deseas añadir da clic en aceptar y listo, tendrás tu lista para organizar mejor tus grupos. Ahora, para identificarlos ve a la misma barra y desplázate hasta encontrar la lista que acabas de crear.

¡Y no te preocupes!, pues no se les avisará a tus contactos. (Foto: WhatsApp/Captura de pantalla)

¿Cómo hacer un grupo en comunidad?

Por otro lado, si lo que tú deseas es tener un grupo en comunidad en el que le puedas dar avisos a tus personas importantes, lo que tienes que crear es un grupo en comunidad al que agregarás a los contactos que te interesan; por ejemplo, si estás organizando una fiesta añade a tus invitados, pero si lo que deseas es avisarle sobre algún proyecto a tus contactos del trabajo, también lo puedes hacer.

Abre tu WhatsApp desde el celular y en la esquina inferir izquierda (justo encima de la opción de llamadas) encontrarás un botón verde con el signo "+". Da clic en él. Se te desplazará un menú en el que encontrarás cuatro opciones de funciones y justo después la lista entera de tus contactos. Ahora selecciona la opción "Nueva Comunidad". Una vez ahí podrás realizar una lista personalizada con temas en función de tus necesidades, por ejemplo, al reunir a tus familiares, amigos, vecinos o compañeros y grupos relacionados al trabajo. Presiona "Comenzar" y comienza a filtrar. Allí se te invitará a hacer una comunidad a la que tendrás que poner un nombre, por ejemplo "amigos", "vecinos", "trabajo" o "familia". Allí también encontrarás una opción de agregar una foto y listo.

Sigue leyendo:

Meta y X aprovechan el cierre de TikTok en Estados Unidos para lanzar nuevas funciones, ¿cómo usarlas en tus videos?

Marvel Rivals lanza skin gratuita para el evento del Año Nuevo Chino, ¿cómo conseguirla?