Pocas personas lo saben, pero tener activada esta función de tu celular hará que cualquiera lo desbloquee sin contraseña

El bluetooth en los celulares sirve para conectar dispositivos de forma inalámbrica a corta distancia y desde que llegó a nuestros dispositivos móviles definitivamente nos ha hecho la vida mucho más fácil. Pero, si lo usas de la manera correcta podrías estar poniendo en riesgo la información de tu celular.

Las ventajas del bluethooth son muchas, entre ellas que no necesita internet para funcionar, consume muy poca energía y permite que te conectes con múltiples dispositivos. Una vez que lo activas puedes enviar o recibir fotos, archivos o conectarlo a aparatos como televisiones, automóvil, videojuegos o bocinas inalámbricas.

Lo mejor del bluethooth es que es muy fácil encenderlo y apagarlo, todos los dispositivos móviles lo tienen y cada vez es más común que esta herramienta esté presente en los aparatos que usamos en la vida diaria. Incluso las innovaciones tecnológicas han apostado por integrarlo a refrigeradores, licuadoras y hasta lavadoras.

Pero ¿te has puesto a pensar si realmente lo utilizas como se debe sin poner en peligro los datos que guardas en tu celular? A veces confiamos demasiado en las herramientas tecnológicas porque todo mundo las usa, pero no está de más una repasada para conocer por completo sus funciones, solo así sabremos si lo estamos utilizando con las medidas de seguridad que se deben.

Aunque tiene ventajas, también tiene desventajas | Foto: Freepik

¿Cómo mantener el teléfono desbloqueado con Bluetooth?

Y es que pocas personas lo saben, pero a través de esta herramienta los hackers que se dedican a robar lo ajeno pueden desbloquear tu e ingresar a tus datos personales como fotografías, cuentas de banco, redes sociales y más. Es indispensable que sepas cómo usar adecuadamente tu bluethooth para que no te pase.

Para ello, lo ideal es que solo tengas activado tu bluethooth cuando sea necesario. En algunos teléfonos esta herramienta se enciende sola, por lo que debes verificar constantemente que esté desactivada, de lo contrario la información de tu celular está en riesgo, sobre todo si sufres el robo de tu celular. Así que verifica tu configuración de bluethooth constantemente.

¿Cómo quitar el bloqueo de Bluetooth?

Dirígete a configuración

Selecciona bluethooth

Ve a contraseñas y seguridad

Si está activado debe desactivarse

Esto permite desactivar nuestro teléfono cuando tienes encendido tu bluethooth

¿Cómo evitar que alguien se conecte a mi dispositivo Bluetooth?

Para evitar que algún intruso se conecte a tu dispositivo bluetooth, tendrás que desactivar el Bluetooth cuando no lo uses, así que es mejor que lo mantengas apagado la mayor parte del tiempo. Esto evitará que otros intenten conectarse sin tu permiso. Para hacerlo solo tienes que ir a las configuraciones de bluetooth, busca la opción "Visibilidad" y desactívalo.

¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me roban el celular?

Si te roban el celular, es crucial actuar rápido para proteger tu información personal y para eso, bloquea el celular de inmediato. Si tu teléfono aún está encendido y conectado a internet, usa las herramientas de rastreo. Si tu celular tenía acceso a cuentas importantes (banco, correo, redes sociales), cambia de inmediato las contraseñas desde otro dispositivo. También puedes contactar a tu compañía telefónica para bloquear la SIM y evitar que hagan llamadas o usen tus datos y por último pero no menos importante, reportar el IMEI para que bloqueen el celular en su red.

¿Cómo puedo bloquear mi teléfono si me lo roban?

En Android ve a Find My Device e inicia sesión con tu cuenta de Google y en iPhone accede a Find My iPhone con tu Apple ID. Desde estas plataformas puedes bloquear el teléfono con un código, borrar todos los datos si crees que no lo recuperarás, mostrar un mensaje en la pantalla con un número de contacto.